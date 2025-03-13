Putin'den yıllar sonra bir ilk: Askeri üniforma giydi...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek bir kısmını Ukrayna ordusunun kontrolü altına aldığı Kursk bölgesinde komuta merkezini ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan videolu paylaşımda, Kursk bölgesine 3 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan Putin'in, komuta merkezine askeri kamuflaj giyerek gelmesi dikkat çekti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin ilk aşaması öncesi Putin'in askeri kamuflaj giymesi, "Putin'in kendisini hala mücadele etmesi gerektiği savaşta görmesi" olarak değerlendirildi.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan değerlendirmede, "Putin, eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'i rol model görüyor ve Stalin'i askeri üniforma ile görürdük. Puti̇n, bi̇rçok açıdan Stali̇n'i̇n yeniden dünyaya gelmiş hali" ifadesi yer aldı.

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Putin daha önce, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat ayından 5 ay sonra Eylül 2022'de askeri kamuflaj giymişti.

"KURSK TAMAMEN KURTARILMALI"

Putin, bölgedeki durumla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan bilgi aldı.

Putin konuşmasına, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürten Rus askeri birliklerine ve komutanlarına teşekkür ederek başladı.

Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz. Elbette, gelecekte devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz." dedi.

Kursk bölgesi topraklarında bulunan, burada sivil halka karşı suç işleyen, Rus güvenlik güçlerine karşı çıkan Ukrayna askerlerinin Rus yasalarına göre "terörist" olduğunu belirten Putin, bu kimselere karşı yasal işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.

Rusya'nın, Kursk bölgesinde yakalanan esirlere 'terörist' muamelesi yapacağını söyleyen Putin, "Biz bütün insanlara insanca davranıyoruz, bundan sonra da insanca davranmalıyız. Elimize düşen herkese. Aynı zamanda yabancı paralı askerlerin, Savaş Esirlerinin Muamelesine İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi kapsamına girmediğini de hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

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Son dönemde Kursk bölgesindeki yerleşim yerlerini Ukrayna askerlerinden kurtaran birliklere tekrar teşekkür eden Putin, "Birliklerimizin karşı karşıya olduğu tüm muharebe görevlerinin koşulsuz olarak yerine getirilmesini ve Kursk bölgesi topraklarının yakın gelecekte düşmandan tamamen kurtarılmasını içtenlikle umuyorum." diye konuştu.

RUBIO: MOSKOVA İLE TEMAS KURACAĞIZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması için Moskova yönetimiyle irtibat kuracağını açıkladı.

Rusların ateşkesi koşulsuz kabul edip etmeyecekleri sorulan Rubio, "Bunu koşulsuz yapmaya hazır olup olmadıklarını bilmek istiyoruz. Onlarla bugün temas kuracağız. Rusları, ateşkesi sağlamaya ve düşmanlıkları sona erdirmeye çağırıyoruz." dedi.

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Rubio, savaşmanın çözüm olmadığını, diplomatik yolların denenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın tüm savaş alanı faaliyetlerini durdurmaya ve savaşın kalıcı sonlanması için müzakere sürecini başlatmaya hazır olduğunu" Rus muhataplarına ileteceğini ifade etti.

Rusya'nın düşmanlıkları durdurmayı reddetme olasılığına ilişkin soruya Rubio, "Cevapları hayır olursa, bu çok talihsiz olur ve niyetlerini açıkça ortaya koyar." yanıtını verdi.

TRUMP'TAN RUSYA'YA TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.

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Trump, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarıyla geçtiğini vurguladı.

Ateşkes görüşmeleri için ABD heyetinin Rusya'ya gittiğini duyuran Trump, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesi yaptı.

Söz konusu ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için Rusya'ya nasıl baskı yapacağı ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, böyle bir duruma gerek kalmasını ummadığını söyledi.

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ABD Başkanı, "Umarım buna gerek kalmaz. İstersem Rusya'yı mahvedebilirim. Finansal açıdan Rusya'yı yıkabiliriz ama bunu istemiyorum. Bu Rusya için çok kötü olur. Bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum." diye konuştu.

Trump ayrıca, "Olumlu mesajlar aldım Rusya’dan ancak olumlu mesaj hiçbir şey ifade etmiyor. Ateşkesi kabul etmezlerse bu çok ciddi bir durum. Bu savaş üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabilecek bir savaş. Bunun olmasına asla izin vermem." dedi.