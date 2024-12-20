Putin’den yeni yıl mesajı: Trump ile Ukrayna’yı görüşmeye hazırım

Haberin Devamı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşını sona erdirmek için önkoşulsuz görüşme masasına oturmaya hazır olduğunu açıkladı.

4 YILDIR GÖRÜŞMEDİK

Moskova’da düzenlediği yıllık basın toplantısı ve ‘Halkla direk hat’ programında can alıcı problemlere değinen Rusya lideri Putin, müzakere masasının kurulması için Ukrayna’nın ‘Evet’ demesi gerektiğini belirterek, “Ayrıca ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’tan talep gelmesi durumunda onunla da önkoşulsuz hemen görüşmeye ve problemleri ele almaya hazırım. Onunla ne zaman görüşeceğimizi bilmiyorum. Kendisiyle son olarak dört yıl önce temasımız olmuştu. Yeniden buluşmaya hazırım. Siyaset bilindiği üzere müzakere yoluyla uzlaşma sanatıdır. Biz Ukrayna ihtilafı boyunca hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmadık. Her fırsatta İstanbul müzakerelerine yeniden dönülmesini önerdik. Ancak Kiev yönetimi o dönemdeki İngiltere Başbakanı Boris Johnson yüzünden masadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

4 BİN İRANLIYI TAŞIDIK

Putin, Ukrayna savaşının yanı sıra Suriye konusunda da yeni açıklamalar yaptı. Rusya’nın Suriye’den hedefine ulaştığı için çekildiğini savunan Rusya lideri, “Biz oradan kaçmadık. Suriye’de DEAŞ bayrakları altında radikal İslam devleti oluşmasını önlediğimiz için görevimizi yerine getirdik. Suriye içinde geride kalan problemleri yine Suriye halkının kendisi çözmesi gerek” dedi.

Putin ayrıca Rusya’nın Suriye’den sadece kendi askerlerini değil, İran milis kuvvetlerinin de geri çekilmesine yardımcı olduğunu söyledi. Putin, “Yıllar önce İran kendi milis kuvvetlerinin bizim aracılığımızla Suriye’ye nakledilmesini talep ederken şimdi Suriye’den çekilmek için yardım istediler. Biz de talebi geri çevirmedik. Suriye’deki 4 bin kişilik İran milis gücünü Hmeymim hava üssü üzerinden Tahran’a naklettik. Geride kalan İran milisleri çatışmaya girmeden Lübnan ve Irak’a geçiş yaptı.

ESAD’I YAKINDA GÖRECEĞİM

8 Aralık’ta Suriye’den Rusya’ya kaçan devrik lider Beşar Esad ile henüz görüşmediğini belirten Putin, “Ona sığınma hakkı tanıdık. Sanırım yakında, önümüzdeki günlerde görüşeceğim. 12 yıl önce Suriye’de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice meselesini bu temasım sırasında kendisine elbette soracağım. Ama 12 yıl önce yaşanmış hadise hakkında Esad’ın bilgi sahibi olduğundan derin şüphem var” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

İSRAİL ÇIKAR PEŞİNDE

İsrail’in Suriye’deki durumdan faydalandığını vurgulayan Putin, “Rusya, Suriye’nin herhangi bir toprak parçasının başka ülke tarafından işgal edilmesine karşı. Suriye’nin bütünlüğünü savunuyoruz. İsrail, Suriye içine 25 km ilerledi ve orada birkaç bin asker yeni siperler kazdı. Umarım İsrail söylediği gibi güvenlik endişesi kalkınca Suriye’den geri çekilir” dedi.

TÜRKİYE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ortadoğu meseleleri hakkında sürekli temas halinde bulunduğunu da vurgulayan Putin, “Tam olarak ne zaman hatırlamıyorum, ama yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temasımız oldu. Suriye’nin yanı sıra İsrail-Filistin ihtilafını da ele aldık. Türkiye ordusuyla Suriye topraklarında faaliyet yürütüyor. Ancak hedefi kendi güvenliğinin yanı sıra milyonlarca Suriyeli mülteciyi geri döndürmek için koşulları oluşturmak. İsrail-Filistin meselesine gelince. Orada konjöktüre bakmaksızın iki devlet kurulması gerek. Biri İsrail. O çoktan kuruldu bile. Filistin devleti ise hâlâ yok” diye konuştu.