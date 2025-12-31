Putin'den yeni yıl mesajı

Güncelleme Tarihi:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonda yayımlanan geleneksel Yılbaşı gecesi konuşmasında, ülkesinin Ukrayna’daki savaşı kazanacağına inandığını söyledi.
Putin, Rus ordusunun Şubat 2022’de başlattığı savaşın üzerinden neredeyse dört yıl geçmesine rağmen, savaşın hedeflerine ulaşacağı mesajını verdi.
“KAHRAMANLARIMIZI DESTEKLEMELİYİZ” ÇAĞRISI
Rusya lideri, yaptığı konuşmada, Ukrayna’da savaşan askerleri işaret ederek, halkı “kahramanlarımızı desteklemeye” çağırdı.
Putin, konuşmasında “Sizlere ve zaferimize inanıyoruz.” ifadesini kullandı.