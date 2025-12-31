×
Putin'den yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026'nın son gününde yeni yıl mesajı yayımladı. Putin, konuşmasında Ukrayna'daki savaşı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonda yayımlanan geleneksel Yılbaşı gecesi konuşmasında, ülkesinin Ukrayna’daki savaşı kazanacağına inandığını söyledi.

Putin, Rus ordusunun Şubat 2022’de başlattığı savaşın üzerinden neredeyse dört yıl geçmesine rağmen, savaşın hedeflerine ulaşacağı mesajını verdi.

 

“KAHRAMANLARIMIZI DESTEKLEMELİYİZ” ÇAĞRISI

Rusya lideri, yaptığı konuşmada, Ukrayna’da savaşan askerleri işaret ederek, halkı “kahramanlarımızı desteklemeye” çağırdı.

Putin, konuşmasında “Sizlere ve zaferimize inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

