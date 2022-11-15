Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Putin'den yeni hamle! İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı detayı...

Güncelleme Tarihi:

#Vladimir Putin#Rusya#Ukrayna
Putinden yeni hamle İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanyası detayı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 20:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan ilhak edilen Melitopol ve Mariupol kentlerine "Askeri Zafer Şehri", Luhansk ve Horlivka'ya ise "Emek Cesaret Şehri" unvanlarını verdi.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı yeni kararnameler ile Ukrayna'dan ilhak edilen bazı kentlere yeni unvanlar verdi. Kremlin tarafından yayınlanan kararnameye göre, Ukrayna'dan ilhak edilen Mariupol ve Melitopol kentlerine "Askeri Zafer Şehri", Luhansk ve Horlivka'ya ise "Emek Cesaret Şehri" unvanları verildi.

Kararname ile ayrıca, Rusya'nın Astrahan, Vologda, Zlatoust, Kaspiysk, Norilsk, Orsk ve Yakutsk kentlerine de "Askeri Zafer Şehri" unvanları verildi. Rusya’da 45 şehir “Askeri Zafer Şehri” unvanına sahip.

“Askeri Zafer Şehri” unvanı İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Nazi Almanya'sına karşı mücadelesinde belirli şehirlerin rollerini onurlandıran Sovyet dönemi "Kahraman Şehir"e benzer bir statüdür.

Gözden Kaçmasın

Kievde patlama sesleri İki yerleşim yeri vuruldu, çok sayıda füze düşürüldüKiev'de patlama sesleri! İki yerleşim yeri vuruldu, çok sayıda füze düşürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vladimir Putin#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

 #Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama