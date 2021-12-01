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Putin’den yanıt: Kırmızı çizgimiz

#Rusya#Ukrayna#NATO
Putin’den yanıt: Kırmızı çizgimiz

Riga'da toplanan NATO dışişleri bakanları, Moskova kaynaklı tehditlere karşı atılacak adımları ele alırken, Rusya Devlet Başkanı Putin’den ‘kırmızı çizgi’ uyarısı geldi.

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NATO’nun Ukrayna’daki askeri varlığını genişletmesinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Putin, “Ukrayna’ya, Moskova’ya 10 dakikada ulaşabilecek saldırı sistemleri kurulursa nasıl bir tablo ortaya çıkar” diye sordu ve bu durumda harekete geçmek zorunda kalacaklarını ifade etti. “NATO’nun sınırlarımıza doğru genişlemesi neden gerekliydi” diye de soran Putin, tüm uyarı ve ricalarına karşın NATO silahlarının Rusya sınırlarına yaklaştırıldığını söyledi. Polonya ve Romanya’ya konuşlandırılan hava savunma sistemlerini de buna örnek gösterdi.

Putin’den yanıt: Kırmızı çizgimiz

SERGEY LAVROV: KUŞATILIYORUZ

Benzer bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, “Batı son dönemde Avrupa sınırlarında Rusya paniği yaratmakla meşgul. Ancak gerçekte NATO, Rusya’yı kuşatıyor. ABD’nin Rusya’yı askeri üslerle çevrelediğini çocuklar bile biliyor” diye konuştu. Bu arada Rusya ile Belarus, NATO zirvesinin sürdüğü sırada Riga’ya 300 km mesafede ortak tatbikat yapacaklarını ilan etti. Rusya’nın Ukrayna sınırına asker sevkıyatı NATO ülkelerini endişelendiriyor. Ukrayna’ya göre yılbaşından beri sınırda 90 bin Rus askeri bekliyor.

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#Rusya#Ukrayna#NATO

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