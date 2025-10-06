Putin’den Washington’a Tomahawk uyarısı: İlişkimiz bozulur

Haberin Devamı

Putin, “Rossiya-1” televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, “Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu ​​söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’tan “Tomahawk” uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmiş, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

Haberin Devamı

500 DRONLU SALDIRI

Öte yandan Rus ordusu önceki gece Ukrayna genelinde yeni bir hava saldırısı düzenledi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’nın 500 dron ve 50’den fazla füzeyle Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporojye, Çernihiv, Sumi, Harkiv, Herson, Odessa ve Kirovohrad bölgelerini hedef aldığını açıkladı. Saldırılar sonucu en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Zelenski, Avrupa Birliği ve ABD’ye, Rusya’yı havada ateşkese zorlamaları çağrısı yaparken, Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda “Ukrayna’nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren tesislerinin ve bunların çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesislerinin hedef alındığını” açıkladı.