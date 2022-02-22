Putin’den Ukrayna’yı bölme adımı

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Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde tek taraflı kurulan Rusya yanlısı Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. Bu kararıyla olası askeri müdahaleye de zemin hazırlayan Putin’in, tanıma kararının ardından Rus ordusunu barışı sağlamak için bölgeye sevk ettiği bildirildi. Dün önce Rusya Güvenlik Konseyi’ni toplayarak Donbas meselesi hakkında kurmaylarının görüşlerini alan Putin, ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak iki ayrılıkçı cumhuriyetin Rusya tarafından tanınacağını açıkladı.

Rusya’nın Donbas’taki ayrılıkçı cumhuriyetleri tanımasının ardından bölgedeki Rus yanlıları sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

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UKRAYNA’YI SUÇLADI

“Ukrayna Sovyetler’den ayrılan devletlerin başında yer aldı ama hiçbir zaman gerçek bağımsız bir devlet olamadı” diyen Rusya lideri, Ukrayna’nın Batı tarafından kontrol edildiğini öne sürdü. Krizin büyümesinde Kiev yönetimini suçlayan Putin, “Ukrayna, özellikle 2014’teki darbeden sonra aşırı milliyetçi sloganlarıyla Rusya’yı en büyük düşmanları ilan etti. Rus kimliğine sahip insanlara ikinci sınıf muamele yapmaya başladılar. Buna dur diyen Donbas bölgesinin yaptığı seçimi hiçe sayarak üzerlerine silahla yürüdüler. Sorunu güç kullanarak iki defa çözmeye kalkıştılar ama yapamadılar, şimdi de yapamayacaklar” ifadelerini kullandı.

BATI’YA YÜKLENDİ

Konuşmasında ABD ve NATO’yu da eleştiren Putin, NATO’yu Ukrayna üzerinden Rusya’nın ulusal güvenliğini tehdit etmekle suçladı. 2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’a, “Rusya’nın NATO üyesi olmasına nasıl bakarsınız” sorusunu yönelttiğini ancak yanıt alamadığını söyleyen Putin, ABD’nin geçen aralık ayında ilettikleri güvenlik garantileri anlaşması teklifini de görmezden gelindiğini söyledi. Putin, “Bu durumda kendimizi savunmaktan ve gereken karşı adımları atmaktan başka seçeneğimiz kalmıyor” dedi.

‘BAŞKA YOL KALMADI’

Ukrayna’nın Donbas’a yönelik son dönemdeki saldırılarının kararda etkili olduğunu söyleyen Putin, “Kiev’deki Batı güdümlü kukla yönetimiyle aşırı milliyetçi ruhu bize şans bırakmadı. Donbas halkının can güvenliğini ateş açarak tehdit etmeye başladılar. Rusya bu zülme son vermek için Donbas’ın bağımsızlığını tanıma kararı almıştır. Kiev yönetimi Donbas bölgesinde hemen ateşkes ilan etmezse yaşanacakların sorumlusu Ukrayna öynetimi olacaktır” dedi. Putin’in imzaladığı kararnamelerin Rusya parlementosunun onayına gönderilerek gün içerisinde yasallaşması bekleniyor.

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Ukrayna ordusu, olası bir Rus işgaline karşı teyakkuz halinde.

ORDUYU SEVK ETTİ

Rusya lideri kararnameyi imzalamasının ardından, Rus birliklerini “barışı sürdürmek için” bölgeye sevk etti. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek” denildi.

BİLGİ NOTU: 2014 yılında Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaklaşık 3.8 milyon kişi yaşıyor. 2014-15 tarihli Ukrayna ile yapılan Minsk anlaşmaları, Donetsk ve Luhansk’ın statüsünün görüşülmesini öngörüyordu. Son dönemde Putin yönetimi, Minsk anlaşmasının uygulanmadığını da askeri hareketliliğine bahane gösteriyordu.

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İŞGALİN KOD ADI: Z

Ukrayna sınırına yakın, Rusya’nın Belgorod ve Kursk bölgelerinde ana yollarda hareket halindeki tank ve diğer zırhlı araçlar ile mühhimat yüklü kamyonların üzerine, elle alelacele yazılmış büyük beyaz “Z” harfi dikkat çekti. Yoldan araçlarıyla geçen siviller tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Moskova’nın olası işgale “Z” kod adı verdiği iddia edildi.

KARIŞMASIN DİYE

Zırhlı araçlara bu tarz harfler yazılmasının endişe verici olduğunu belirten Moskova ve Kiev’deki askeri uzmanlar, “Rusya ile Ukrayna orduları genelde aynı silahları kullanıyor. Savaş patlak verdiğinde pek çok yerde her iki tarafın T-72 tanklarıyla BTR-80 tipi zırhlı araçları yan yana gelebilir. Bu tarz işaretler dost-düşman ayrımı yapmaya yarar” yorumunu yaptı. Uzmanlar, “Bu işaretin Donbas bölgesinde ateşkesin ciddi ihlalinden sonra, 19 Şubat’tan beri araçlara çiziliyor olması harekât öncesi son hazırlık olarak görülebilir” dedi.