Putin’den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı: Kiev hükümetini devirin

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna müdahalesi gölgesinde düzenlediği Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna ordusuna yönetimi ele geçirme çağrısı yaptı.

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Toplantının naklen yayınlandığı bölümünde Ukrayna cephesinde durumu değerlendiren Vladimir Putin, “Kiev’deki ırkçı cunta Batılı akıl hocalarının direktifleri doğrultusunda sivil halkı kalkan olarak kullanmaya başladı. Sonra bunu Rus askerinin caniliği olarak dünyaya göstermeyi düşünüyorlar. Kadın, yaşlı, çocuk demeden askerlerimizin karşısına çıkartıyorlar. Buradan Ukrayna ordusuna seslenmek istiyorum. Kiev’de çöreklenmiş aşırı milliyetçi cuntayı görevden uzaklaştırarak yönetimi kendi elinize alın. Bizim sizinle ortak dil bularak anlaşmaya varmamızın çok daha kolay olacağını düşünüyorum” dedi.

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Putin, Rus ordusunu ‘cesur ve profesyonel tavrından’ ötürü överek “Halkımızın ve anavatanın güvenliğini sağlamaya yönelik en önemli görevi başarıyla yerine getiriyorlar” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kiev’deki durumla ilgili ‘aşırı tehlikeli buluyoruz’ ifadesini kullandı.

KREMLİN: UKRAYNA İLE MİNSK’TE GÖRÜŞEBİLİRİZ

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki telefon görüşmesi sonrasında Kremlin Sarayı, Ukrayna ile görüşmeler başlatmak için Belarus başkenti Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu sabah (dün) Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin NATO’ya üye olmaktan vazgeçme beyanı umut verici. Taraflar arasında ikili görüşme için Minsk’e heyet göndermeye hazırız” dedi. Çin devlet televizyonu, Putin’in görüşmede Şi Cinping’in ‘müzakere’ önerisine olumlu yaklaşım gösterdiğini belirtti. Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Kiev’in konuyu bugün tekrar ele alma teklifinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın görüşme teklifini “silahın namlusunda diplomasi girişimi” olarak nitelendirdi. Price, Moskova’nın diplomaside ciddi olduğunu göstermek için önce Kiev’i bombalamayı bırakması gerektiğini ifade etti.