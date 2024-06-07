Putin’den Türkiye’ye boru hattı uyarısı: ‘Ukrayna hedef alıyor’

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da devam eden savaşa işaret ederek, Türkiye’nin enerji güvenliğinin ciddi risklere rağmen Moskova tarafından sağlanmaya devam ettiğini söyledi. Putin ayrıca Ankara’nın Batı’yla olan ekonomik ilişkiler yerine Rusya ile işbirliğine daha büyük önem vermesi gerektiği tezini savundu.

‘DOĞALGAZ TEHDİT ALTINDA’

Rusya’nın St.Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forum toplantısında uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle görüşen Putin, Türkiye ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Rusya lideri, Rusya’dan Türkiye’ye bağlanan Mavi Akım ve Türk Akımı doğalgaz boru hatlarının Ukrayna tarafından hedef olarak görüldüğünü iddia etti. “İhtilafın patlak verdiği günden bu yana Rusya’dan Türkiye’ye giden doğalgaz boru hatları tehdit altında. Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı insansız deniz dronları her iki boru hattını hedef olarak görüyor” diyen Rusya lideri, 10 gün önce Ukrayna’ya ait kamikaze dronların Karadeniz’in Rusya kıyılarında Türkiye’ye giden boru hattı pompa istasyonlarından birine saldırı düzenlediğini söyledi.

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‘ERDOĞAN’A ANLATIN’

İstasyonun şans eseri zarar görmediğini ve dronların etkisiz hale getirildiğini söyleyen Putin, gazetecilerden bu durumu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a anlatmalarını istedi. “Siz gazetecilerden rica ediyorum, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu durumu anlatın” diyen Putin, “Savaş gemilerimiz her an Ukrayna’nın deniz dronlarına hedef olma tehdidi altında boru hatlarını gece gündüz koruyor. Türkiye’nin enerji güvenliğini ciddi risk altında sağlıyoruz” dedi.

‘BİZİMLE YAKINLAŞIN’

Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya lideri, Türkiye’nin çıkarlarının Batı’dan çok Rusya ile yakın ilişkiler kurmakta olduğunu savundu. “Türkiye’nin ekonomik durumunu yakından takip ettiğini” dile getiren Putin, “Türkiye’nin ekonomi yönetim kadroları son zamanda batıdan doğrudan yatırım ve yine aynı adreslerden krediler alma peşinde. Bunu yaparken Rusya ile Türkiye arasında ekonomik ilişkiler göz ardı ediliyor. Halbuki Türkiye’nin asıl çıkarı bizimle olan işbirliğinde yatıyor” değerlendirmesini yaptı.