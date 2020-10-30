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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 30.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin’den Türkiye vurgusu

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin’den Türkiye vurgusu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kriz sürecinde Türkiye ve Minks grubuna üye diğer birçok ülkenin masada yer alması gerektiğini söyledi.

Rus lider dün yaptığı açıklamada, “Karabağ ihtilafında ilk etapta silahların susmasını sağlamak gerek. Ardından AGİT Minsk Grubu tarafından hazırlanan yol haritası doğrultusunda görüşme masasına oturulmalı. Minsk Grubu’nda üç eş başkan Rusya, ABD ve Fransa bulunmasına rağmen orada üye çok daha fazla ülke var. Bunlardan birisi de Türkiye. Rusya’nın bu krizden nasıl çıkılması gerektiği görüşüne gelince: Biz önceden de Azerbaycan toprağı sayılan 7 reyonun geri verilmesinden yanayız” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dün, AGİT Minsk Grubu’nun yanı sıra Karabağ ihtilafına çözüm bulunması için Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Rusya’dan oluşacak 2+2 görüşme formatının verimli olabileceğini söylemişti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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