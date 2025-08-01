Putin'den Trump'a yanıt

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yıl dönümü yaklaşırken, iki ülke ateşkes için İstanbul'da müzakere masasına oturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes için planlanan bir sonraki müzakereye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, Ukrayna'nın müzakere tutumuna ilişkin "Eğer Ukrayna müzakereler için şu anın doğru zaman olmadığına inanıyorsa Moskova beklemeye hazır" dedi.

Rusya lideri, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



"Görüşmelerin devam etmesini istiyoruz. Ancak Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri değişmedi. Biz şartlarımızı 2024 yazında açıklamıştık ve o şartlara ulaşmak istiyoruz"

TRUMP'A YANIT VERDİ

Putin, "Başkan Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Çok hayal kırıklığına uğradım. Ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım. Yeni bir süre vereceğim. Bugünden itibaren 10-12 günlük bir süre olacak. Beklememizin bir anlamı yok çünkü herhangi bir ilerleme kaydedemedik" ifadesini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

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Putin, Trump'a verdiği yanıtta "Hayal kırıkları, aşırı beklentilerden kaynaklanır" dedi.

OREŞNİK SERİ ÜRETİME BAŞLADI

Rusya, Ukrayna savaşı boyunca hiç kullanmadığı bir silahı gün yüzüne çıkarmış ve Ukrayna'ya "Oreşnik" isimli yeni bir füze ile saldırı gerçekleştirmişti.

Putin, modern hava savunma sistemlerinin engelleyemediğini belirttiği Oreşnik füzelerinin, seri üretime başladığını açıkladı.

Putin yaptığı açıklamada, "Oreşnik füze sistemi seri üretime geçti. İlk parti üretildi" dedi.

Aralık 2024'te Oreşnik füzelerinin Rusya’nın en yeni ve güçlü silahı olduğunu belirten Putin, seri üretiminin yakında başlayacağını duyurmuştu.