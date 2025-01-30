Putin’den Trump’a Ukrayna yanıtı: Zelenski ile anlaşma olmaz

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ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ukrayna savaşını sizin için daha kötü olmadan bir an önce anlaşma yaparak bitirin” ültimatomuna Rusya lideri Vladimir Putin’den yanıt geldi. Putin, “Ukrayna’nın egemen devlet olduğu şüpheli. Başında bulunan Volodimir Zelenski de hukuken görevi sona ermiş bir kişi. Yasadışı Ukrayna yönetimiyle görüşsek bile anlaşma yapamayız” yanıtını verdi. Böylece Putin, savaştan çıkışın Ukrayna yönetimiyle değil, ABD ile Rusya arasında yapılacak pazarlıkla mümkün olacağını üstü örtülü ilan etmiş oldu.

MAKAM ARACINDAN DEMEÇ

Putin önceki akşam makam aracından Rus televizyonuna demeç verdi. Trump’ın savaşı sonlandırma girişimine olumlu baktığını vurgulayan Putin, hemen ardından 180 derecelik dönüş yaparak, “Zelenski’nin görev süresi 2024 yılı Mart ayında sona erdi. Onunla yine de diyalog kurmaya hazırım. Müzakere heyeti oluşturup görüşmelere gönderebilirim. Ancak böyle bir görüşme hukuk açısından bir hiç. Ukrayna’da bir yıla yakın başkanlık seçimleri yapılmadığı için egemenliği zaten şaibe altında bulunan ülkenin şu anda yasal lideri yok. Onunla görüşürüz, ancak anlaşma imzalayamayız” dedi. ABD’de Trump yönetiminin dış ülkelere tüm yardımların dondurma kararını da lehinde yorumlayan Putin, “Ukrayna’ya para ve silah akışı durduğu an ihtilaf 1.5-2 ay içinde biter” diye konuştu.

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ZELENSKİ: PUTİN KORKUYOR

Putin’e yanıt veren Ukrayna lideri Zelenski ise tüm dünyanın kendisini Ukrayna’nın meşru lideri olarak tanıdığını belirterek, “Putin ilhak amaçlı başlattığı saldırgan savaşı güçlü liderlerle müzakere etmekten çekiniyor. Çünkü masaya oturduğunda uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunamaz. Onun yerine bir dizi gerekçe uydurarak savaşın sürmesini istiyor. Asıl Putin 2024 yılında ülkesinde tertiplediği sahte seçimlerle yasal yönetici statüsünü kaybetmiştir. Beni Rusya dışında tüm dünya Ukrayna liderini tanıyor” açıklamasını yaptı.

ABD’DEN UKRAYNA’YA 90 PATRİOT FÜZESİ

ABD, İsrail’in İran ve Lübnan ihtilaflarının sıcak evresinde Tel-Aviv yönetimine verdiği uzun menzilli hava savunma silahlarından 90 adet Patriot füzesini Ukrayna’ya nakletmeye başladığı bildirildi. Axios yayınına göre Patriot bataryalarına ait 90 füze geçtiğimiz hafta İsrail’den hava yoluyla Polonya’ya getirildi bile.

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Hava savunma sistemine ait mühimmatların kademeli olarak buradan Ukrayna’ya teslim edilmesi öngörüldüğü de kaydedildi. İsrail gazetesi ayrıca Başbakan Netanyanu’nun füzelerin Ukrayna’ya verilmesine karşı çıkmadığı da vurgulandı.