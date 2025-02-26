Putin’den Trump’a teklif: Rus nadir elementlerini birlikte çıkaralım

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Televizyon mülakatında Rusya’nın elindeki nadir elementler dahil yer altı zenginliklerinin Ukrayna’ya yüz kat fark attığını söyleyen Putin, “Rusya ile ABD arasında ilişkileri normalleştirme görüşmeleri devam ederken ABD ve Rus işadamları Rusya’da her iki taraf için yararlı olacak nadir element ve metaller konusunda temaslar yürütmeye başladı bile. İlişkilerimizin normalleşmesiyle ABD yönetimi ve bu ülkenin şirketlerini birlikte çalışmaya davet edebiliriz. Rusya’nın Kafkaslar, kuzeyde Murmank, doğuda İrkitsk ve Yakut bölgeleri nadir element deposu.

Bunları Amerikalılar dahil yabancı ülkelerle birlikte çıkartıp işleyebiliriz” dedi.

KREMLİN’DEN 2 ŞART

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bunun ne zaman mümkün olabileceğinin ip uçlarını verdi. Yaptığı açıklamada ABD ile Rusya arasında geniş çaplı ekonomik işbirliğinin yeniden başlatılabilmesi için iki aşamanın geçilmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, “İlk adım olarak Rusya ile ABD arasında ikili diplomatik ilişkilerin rayına oturtulması gerekiyor. İkinci adım Rusya çıkarlarını gözeten Ukrayna krizine kalıcı çözüm bulunmasıdır” diye konuştu.

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ABD ile Ukrayna arasında nadir element anlaşması tartışmaları iki haftadan beri devam ediyor. Trump, Ukrayna’dan savaş yardımları karşılığında tazminat olarak Kiev yönetiminden yaklaşık 500 milyar dolar talep ediyor.