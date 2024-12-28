Putin’den Trump’a olumsuz sinyal... ‘Yeni bir şey söylemedi’

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Leningrad’da yapılan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, 20 Ocak’ta işbaşı yapması beklenen Trump yönetiminin, “Ukrayna’nın NATO’ya dahil olmasını 10-20 yıl erteleme şartıyla çatışmaları durdurma” yönündeki açıklamalarının Biden yönetiminin daha önce yaptığı tekliften bir farkı olmadığını belirtti. Trump’ın, savaşın sona ermesinin koşulu olarak Ukrayna’nın NATO üyeliğinin en az 10 yıl erteleme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtilmişti. Putin ayrıca hafta başında Moskova’yı ziyaret eden Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun, Ukrayna savaşında olası ateşkes müzakerelerinde arabulucu ülke olma teklifinde bulunduğunu ve bu teklifin kendileri için uygun olduğunu söyledi.