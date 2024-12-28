×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Putin’den Trump’a olumsuz sinyal... ‘Yeni bir şey söylemedi’

Güncelleme Tarihi:

#Putin#TRUMP#UKRAYNA
Putin’den Trump’a olumsuz sinyal... ‘Yeni bir şey söylemedi’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de seçimleri kazanan ve seçim dönemi boyunca Ukrayna savaşını 24 saat içinde bitireceği söylemini tekrar eden Donald Trump’ın, Ukrayna savaşı konusunda Joe Biden’dan farklı bir teklif yapmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Leningrad’da yapılan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, 20 Ocak’ta işbaşı yapması beklenen Trump yönetiminin, “Ukrayna’nın NATO’ya dahil olmasını 10-20 yıl erteleme şartıyla çatışmaları durdurma” yönündeki açıklamalarının Biden yönetiminin daha önce yaptığı tekliften bir farkı olmadığını belirtti. Trump’ın, savaşın sona ermesinin koşulu olarak Ukrayna’nın NATO üyeliğinin en az 10 yıl erteleme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtilmişti. Putin ayrıca hafta başında Moskova’yı ziyaret eden Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun, Ukrayna savaşında olası ateşkes müzakerelerinde arabulucu ülke olma teklifinde bulunduğunu ve bu teklifin kendileri için uygun olduğunu söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin#TRUMP#UKRAYNA

BAKMADAN GEÇME!