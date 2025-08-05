Putin’den Trump’a geri adım sinyali yok

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UKRAYNA savaşı yüzünden Rusya ile ABD arasında ipler gerilmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin’e “8 Ağustosa kadar bu savaşa son vermelisin” ültimatomuna Kremlin Sarayı olumsuz yanıt vereceğini ima eden açıklamalar yaptı. Dün Rus medyasına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump tarafından verilen ültimatomu yok sayarcasına, “Biz Rusya olarak Başkan Trump’ın Ukrayna krizinde sergilediği arabuluculuk çabasını taktirle karşılıyoruz. Kendisi Moskova ile Kiev arasında doğrudan görüşmelerin başlamasına önayak olmuştu. Son derece önemli gördüğümüz bu arabuluculuğa devam edeceğini umuyoruz. Rusya biliyorsunuz her zaman Ukrayna krizinin barışçıl yoldan çözümünden yana olmuştur” ifadelerini kullandı.

KREMLİN AYNI NOKTADA

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Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da üç tur yapılan heyetler arası görüşmelerde Rus tarafı en ufak geri adım atmayarak sunduğu barış yolu haritasında Ukrayna’nın resmen beyaz bayrak çekmesini talep etmişti. Trump, Putin’e ültimatom verirken, Putin’in de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye ültimatom verdiğini ima eden Peskov, “Ukrayna krizinde sadece ateşkes değil, kalıcı barışın sağlanması için Rusya Başkanı Putin bizim şartlarımızı 2024 yılında ilan etti. Ukrayna’nın Kırım Yarımadası dahil 5 bölgenin Rusya toprağı olduğunu kabul etmesi gerek. Aradığımız uzlaşının sağlanabilmesi için taraflar arasında doğrudan müzakerelerde kurulacak çalışma gurupları kapsamlı anlaşmanın çerçevesini oluşturması gerek. Ancak bundan sonra Başkan Putin Ukrayna lideri Zelenski ile zirvede buluşarak hazırlanan anlaşmayı ele alabilir. Dolayısıyla yakında Rusya ile Ukrayna liderleri arasında zirve görüşmesi planlanmıyor” ifadelerini kullandı.

PUTİN’DEN KARŞI TEKLİF

Trump, Rusya’nın 8 Ağustos’a kadar Ukrayna savaşında ateşkes ilan etmemesi durumunda Rusya’yı hedef alan yeni ekonomik yaptırımlar devreye sokacağını söylemiş, Rusya ile iş yapan ülkeleri de cezalandıracağından söz etmişti. Öte yandan Rusya liderinin, Washington’ın verdiği süre dolmadan kısa bir süre önce 7 Ağustos gecesi karşı bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Putin’in Ukrayna ile karşılıklı olarak şehirleri hedef alan hava saldırılarını durdurma konusunda taviz vererek “hava ateşkesi” ilan edilmesi teklifini masaya getireceği belirtildi. ABD Başkanı, son dönemdeki açıklamalarında sık sık Rusya’nın Ukrayna şehirlerini vurmasından şikâyet ediyordu.

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KREMLİN’DEN NÜKLEER UYARISI

RUSYA’da eski Devlet Başkanı ve mevcut Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı görevini yürüten Dmitriy Medvedev’in, ABD Başkanı Trump ile nükleer savaş polemiğine tutuşmasına da yanıt veren Peskov, “Biz ABD ile nükleer silahlar polemiğine girmek istemiyoruz. Rusya’nın bu konuda tutumu belli. Nükleer savaşın kazananı olmaz. Medvedev’in söylediklerine gelince... Rusya’da herkesin farklı görüşleri olabilir ve bunları dile getirebilir. Ancak nükleer silahlar gibi son derece hassas konularda karar verme mercisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’dir. ABD, verdiği denizaltı yanıtıyla son derece dikkatli olmalı. Biz Başkan Trump’ın söylediklerini dikkatlice kayda alıyoruz” dedi. Rusya’da Dmitriy Medvedev’in yanı sıra 2022 yılı sonlarından itibaren devlet kontrolündeki televizyon kanallarında her akşam düzenlenen programlarda sırasıyla Washington, Londra, Paris ve Berlin’in Rus nükleer silahlarıyla haritalardan silinmesi propagandası yapılıyor.