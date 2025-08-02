Putin’den Trump’a ‘füzeli’ yanıt: Ukrayna’da kritik 6 gün

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Rusya ile Ukrayna arasında yıllarca devam eden savaşı bir türlü sona erdiremeyen ABD Başkanı Donald Trump, barışın sağlanamamasından Rusya lideri Vladimir Putin’i sorumlu tutarak Moskova’ya karşı atacağı sert adımların geri sayımını başlattı. Trump’ın ateşkes için Putin’e tanıdığı süre 7 Ağustos akşamı doluyor.

TRUMP’IN UYARISI

Ukrayna’daki savaşla ilgili yorum yapan Trump, “Bu savaş benim savaşım değil. O Biden’ın eseri. Ama Ukrayna ile Rusya arasındaki insan katliamını bir an önce durdurmak gerek. Rusya lideri Putin bizimle konuyu görüşürken çok insani davranmaya özen gösteriyor. Ancak ardından mesela önceki akşam yaptığı gibi Ukrayna başkenti Kiev’i füzelerle vurarak sivil katliamı yapıyor. Rusya’ya verdiğim süre dolduğunda Putin Ukrayna tarafıyla masaya oturarak ateşkes konusunda anlaşmaya varmaması durumunda yeni ekonomik yaptırım ve daha farklı etkin enstrümanlara başvurmak zorunda kalacağım. Rusya ile iş yapan ülkelere ek vergi koymamızın işe yarayıp yaramayacağını şu an ben de bilmiyorum. Umarım işe yarar” dedi.

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PUTİN’DEN ‘OREŞNİK’ TEHDİDİ

Temmuz başlarından bu yana Trump’ın ateşkes ültimatomuna yanıt vermeyen Rusya lideri Putin sonunda dün sahneye çıktı. Müttefiki Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ile Finlandiya sınırına sadece 50 km mesafede “Ladij” gölünde “Oreşnik” füzesi şovu yaptı. Hipersonik balistik füzenin seri üretimine tam güç başlandığını söyleyen Putin, “Bu füze sadece Rusya’da değil, dostum Lukaşenko ile bu füzeyi Belarus topraklarına da yerleştirmeyi planlıyoruz. Şimdi yer bakıyoruz” dedi. Putin, “Rusya, Ukrayna’daki operasyonuyla başkasına ait olanı almıyor. Kendine ait olanı geri alıyor” iddiasında da bulundu.Rus tarafı İstanbul’daki son üçüncü tur görüşmelerinde Ukrayna’nın Kırım Yarımadası, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin kendi toprağı tanınması şartını tekrarlamıştı. Trump’ın bu talebe tepkisi “Putin tüm Ukrayna’yı ele geçirmek istiyor” şeklinde olmuştu.

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TRUMP’TAN RUSYA’YA YENİ HAMLE: ‘NÜKLEER DENİZALTI TALİMATI’

ABD Başkanı Trump, iki nükleer denizaltının Rusya’ya yakın bölgelere konuşlandırılması için talimat verdiğini açıkladı. Trump, kararına gerekçe olarak, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev’in ‘sözlerini’ gösterdi. Trump, “Sözler önemlidir, istenmeyen sonuçlara yol açabilir” dedi.

Trump, geçenlerde Putin’in Ukrayna ile anlaşmaya varması için verdiği süreyi kısaltacağını söylemiş, Medvedev de Trump’ın Rusya ile “ültimatom oyunu” oynadığını belirterek, “Her ültimatom savaşa doğru atılmış bir adım. Kendi ülkesiyle Rusya arasında” demişti.

TRUMP DÜNYA YANARKEN BALO SALONU DERDİNDE

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Gazze’de kıtlık, Ukrayna’da savaş sürerken, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz “barışı getireceğini” savunan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a lüks bir balo salonu inşa ettirme kararı aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yeni balo salonunun inşasına Eylül ayında başlanacağını ve Trump’ın görev süresi sona ermeden tamamlanacağını açıkladı. Yapının tamamen “vatansever bağışlarla” finanse edileceğini vurgulayan Leavitt, mevcut Beyaz Saray’ın büyük etkinlikler için yetersiz kaldığını savundu. Trump’ın bu projeyi “gelecek yönetimler ve Amerikan halkı için bir çözüm” olarak gördüğünü savundu. Beyaz Saray Kompleksi’nin bir parçası olan Doğu Kanadı’nın bulunduğu alana inşa edilecek 90 bin metrekarelik balo salonunda 650 kişilik oturma kapasitesi bulunacak. Balo salonu, 200 milyon dolara (8 milyar 132 milyon TL) mal olacak.

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10 YILDIR AKLINDA

Daha önce hiçbir başkanın böyle bir yapı inşa edemediğini öne süren Trump, NBC News’e yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray’da büyük etkinlikler için yer sıkıntısı çekiyoruz. Çoğu zaman Güney Çimeni’nde kurulan çadırlara insanları taşımak zorunda kalıyoruz, yağmurda ya da karda bu bir felaket ” dedi. Trump on yılı aşkın bir süredir Beyaz Saray’da bir balo salonu inşa etmekten bahsediyor, bunun vatana miras olarak kalacağını söylüyor.

MUSK’TAN YÜKLÜ BAĞIŞ

ABD’li milyarder ve birkaç ay öncesine kadar Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk’ın, Trump ile aralarındaki gerilime rağmen Cumhuriyetçiler’e haziran ayında 15 milyon dolar (610 milyon TL) bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Musk fonu üçe bölerek MAGA, Cumhuriyetçilerin Kongre Liderliği Fonu ve Senato Liderliği Fonuna 5’er milyon dolar aktardı.