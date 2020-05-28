Putin’den Suriye hamleleri

Rusya’da koronavirüs salgını tüm hızıyla devam ederken Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Suriye’de yeni adımlar gelmeye başladı. Putin, Şam’daki Rus Büyükelçisi Aleksander Efimov’a ‘Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi’ sıfatını ekledi. Böylece Efimov bundan böyle Şam’da Beşar Esad ile yapacağı tüm temasları doğrudan Putin adına gerçekleştirmiş olacak.

İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Efimov, El Vatan gazetesine verdiği demeçte Rusya’nın iç problemler yüzünden Suriye konusundan uzaklaşmış görünmesinin aldatıcı olduğunu belirterek, “Kötü niyetli dış güçler yalan haberlerle Moskova ile Şam arasının açıldığı algısı yaratmak istiyor. Son yıllarda Suriye’de uluslararası terörizme karşı elde ettiğimiz başarıları gölgeleme çabası içine girdiler. Tüm bu girişimler boşuna. Rusya ile Suriye arasında yakın işbirliği, ülkelerimizin stratejik çıkarlarına hizmet vermeye devam edecek” açıklamalarını yaptı.

Rusya ayrıca, Moskova ve Ankara arasında imzalanan güvenlik anlaşması bölgesinde kalan Ayn İsa ile Tel Temir arasındaki M-4 karayolunun 160 km’lik bölümünü ulaşıma açtığını bildirdi. Şam’daki Rus komutanlığından yapılan açıklamada, “Suriye’de çalışmalar yürüten Rusya’nın Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin söz konusu bölgede yerel yönetimlerle yaptığı anlaşmalar sayesinde M-4 karayolu açıldı, ulaşım Rus askeri polis araçları refakatinde gerçekleştirilmeye başlandı” denildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yakın Rudaw sitesine konuşan Rus yetkili Pavel Karbov da, Tel Temir ile Ayn İsa arasında sivil geçiş için Türkiye ile “yakın koordinasyonda” bulunduklarını ifade etti. Ancak Türk güvenlik kaynakları söz konusu yolun başından beri sivillere açık olduğuna dikkat çekerek, “Yol sivillere sürekli açık olduğu için ‘açıldı-kapandı’ gibi bir durum söz konusu değil” bilgisini paylaştı.

İDLİB’DE 1 ASKER ŞEHİT

Türk ve Rus askerlerinin bir süredir ortak devriye düzenlediği M-4 karayolu yakınında meydana gelen patlamada Elazığlı Teğmen Canbert Tatar şehit oldu. Şehit askerin devriye konvoyunda bulunduğu öğrenildi. EYP kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı açıklandı. Canbert Tatar’ın Tunceli’de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi. Şehidin naaşı bugün yapılacak törenle Elazığ’da toprağa verilecek.