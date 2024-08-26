Putin'den sınır bölgeleri talimatı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında yer alan Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki son durum ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in toplantının ardından bir dizi talimat verdiği belirtildi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre açıklamada, “Başkan, 22 Ağustos 2024 tarihinde Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki durumla ilgili olarak yapılan toplantının ardından bir talimat listesini onayladı” denildi.

Putin, Ukrayna'nın işgali sonrası Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgesinden tahliye edilen vatandaşların nakliye, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve her türlü maddi destek sağlanması talimatını verdi. Putin ayrıca tahliye edilen çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağını söylerken bölgenin savunma desteği için her türlü fonun sağlanacağını açıkladı.

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SINIRDA NE OLMUŞTU?

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Ukrayna birlikleri 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesini işgal etmeye başladı. Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski "1000 km kareden fazla alanı kontrol ediyoruz" açıklamasında bulunurken Rus askerlerinin esir alındığı ifade edildi. Bölgede yaşayan çok sayıda Rus vatandaşı da tahliye edildi.