Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Putin'den ses getirecek açıklama! Türkiye'deki müzakerelere dikkat çekti...

#Vladimir Putin#Rusya#Ukrayna
Putinden ses getirecek açıklama Türkiyedeki müzakerelere dikkat çekti...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin’de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını söyledi. Ayrıca Putin, tarafların Türkiye'deki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydettiğini, ancak Buça'da hiçbir ilgisinin olmadığı bir provokasyonla karşılaştıklarını belirtti.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin’de yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Putin, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini ifade etti.

'TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ'

Rus lider, Kiev’in yerel halka yönelik soykırımını durdurmak için Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımak zorunda kaldığını ve bunun Kiev'in Minsk anlaşmalarına uymayı reddetmesinin ardından geldiğini belirtti.

Putin, Moskova’nın her zaman sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu, tarafların Türkiye'deki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydettiğini. ancak daha sonra Rusya'nın Buça'da hiçbir ilgisinin olmadığı bir provokasyonla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştüHaberi görüntüle

'RUSYA BM'Yİ HER ZAMAN DESTEKLEDİ VE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK'

Putin, Rusya'nın BM'nin kurucu ülkelerinden biri olarak bu örgütü her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirtertti:

Uluslararası alanda bu tür başka bir kuruluş olmadığına vurgu yapan Putin, "BM’nin dayandığı ilkeleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bunu gelecekte de yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vladimir Putin#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo
Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann

BAKMADAN GEÇME!

Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo
Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann