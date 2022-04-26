Putin'den ses getirecek açıklama! Türkiye'deki müzakerelere dikkat çekti...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin’de yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Putin, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini ifade etti.

'TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ'

Rus lider, Kiev’in yerel halka yönelik soykırımını durdurmak için Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımak zorunda kaldığını ve bunun Kiev'in Minsk anlaşmalarına uymayı reddetmesinin ardından geldiğini belirtti.

Putin, Moskova’nın her zaman sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu, tarafların Türkiye'deki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydettiğini. ancak daha sonra Rusya'nın Buça'da hiçbir ilgisinin olmadığı bir provokasyonla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

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'RUSYA BM'Yİ HER ZAMAN DESTEKLEDİ VE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK'

Putin, Rusya'nın BM'nin kurucu ülkelerinden biri olarak bu örgütü her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirtertti:

Uluslararası alanda bu tür başka bir kuruluş olmadığına vurgu yapan Putin, "BM’nin dayandığı ilkeleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bunu gelecekte de yapmaya devam edeceğiz" dedi.