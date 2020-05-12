Putin’den salgına rağmen işbaşı kararı

Dün televizyondan halka seslenen Putin, “Salgınla mücadelede bir sonraki aşamaya geçiyoruz. 12 Mayıs tarihinden itibaren çalışanların salgına bağlı tatil dönemi noktalanıyor. İşyerlerinin açılması tedbirlerin tamamen kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Yerel yönetimlerin duruma göre önlem almalarına izin veren yetkileri devam edecek” şeklinde konuştu.

YENİ REKOR KIRILDI

Rusya liderinin ekonomik baskılar nedeniyle bu adımı atmak durumunda kaldığı tahmin ediliyor. Putin ayrıca, karantinanın 65 yaş üzeri ve kronik hastalar için süreceğini belirtti. Halkın ekonomik durumunun bozulduğunu da kabul eden Putin, “Hükümet ek önlemler paketi kabul etti. Bu yeni paketle iş yerleri ve yardıma muhtaç kişilere destek verilecek” dedi. Rusya’daki salgınla mücadele merkezinin dün açıkladığı son veriler ülkede günlük vaka artış rekorunun kırıldığını gösterdi. Son 24 saatte 11 bin 656 artışla toplam vaka sayısı 221 bin 344 oldu. Bir önceki rekor 7 Mayıs’ta 11 bin 200 vaka artışıyla kaydedilmişti. Dün can kaybı da 94 artarak 2 bin 9 kişiye çıktı.