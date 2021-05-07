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GeriDünya Putin'den Rus aşısı hakkında ilginç yorum: Kalaşnikof kadar güvenilir!
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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 07.05.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Putin'den Rus aşısı hakkında ilginç yorum: Kalaşnikof kadar güvenilir!

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Rusya dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi üretmiş, ülkede aşılama kampanyası devam ederken Devlet Başkanı Putin de iki doz aşısını yaptırmıştı. Ülke dün bir koronavirüs aşısını daha tescilledi. Putin ise ülkesinin yıldız aşısı Sputnik'i kalaşnikof tüfeklerine benzetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik'in "Kalaşnikof kadar güvenilir" olduğunu söyledi.

Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.

Sovyetler Birliği döneminde üretilen Kalaşnikof tüfekleri hâlâ dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.

Rusya'daki sağlık yetkilileri dün Sputnik aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'a acil kullanım onayı verdi.

Türkiye'nin de almak için görüşmeler yürüttüğü iki dozluk Sputnik V aşısı AstraZeneca ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntemde koronavirüsün bir parçası, zararsız hale getirilmiş bir virüsün içine eklenerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak bir savunma mekanizması geliştirmesi sağlanıyor.

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Sputnik V dünyanın dört bir yanında onlarca ülkede kullanılıyor.

Dün verileri açıklanan Sputnik Light'ın ise tek dozda yüzde 79,4 etkinlikle koruma sağladığı belirtiliyor.

Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü "Tek dozluk aşı daha kısa sürede daha fazla insana bağışıklık kazandırmayı mümkün kılıyor" diyor.

Putinden Rus aşısı hakkında ilginç yorum: Kalaşnikof kadar güvenilir

Öte yandan çok sayıda ülke, geliştirilen aşılara dair fikri mülkiyet haklarını askıya almayı tartışıyor.

Bugüne kadar Hindistan ve Güney Afrika'nın başını çektiği cepheye ABD'nin de katılmasıyla konu tekrar dünya liderlerinin gündemine girdi.

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