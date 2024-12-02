Putin'den Pezeşkiyan'a Suriye telefonu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'deki durumu ele aldığı kaydedildi.

Görüşmede, Putin ve Pezeşkiyan'ın yanı sıra diğer düzeylerde daha fazla temas kurulmasına yönelik planının ana hatlarıyla ele alındığı aktarılan açıklamada, “Görüşmenin ana gündemi Suriye'de kötüleşen durum. Geniş çaplı saldırılar, Suriye devletinin egemenliğini, siyasi ve sosyo-ekonomik istikrarını baltalamaya yönelik olarak değerlendirilmektedir” denildi.

İran ve Rusya'nın, Suriye'nin meşru anayasal düzenin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik eylemlerine “koşulsuz destek” vereceği bildirilen açıklamada Astana formatı çerçevesinde Türkiye'nin de katılımıyla çabaların koordine edilmesinin önemi vurgulandı.



