Putin'den Oreşnik açıklaması: Savaş başlıkları, Güneş yüzeyindeki sıcaklığa dahi dayanabiliyor

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Moskova'da Geleceğin Teknolojileri Forumu'nun panel oturumunda konuşan Putin, yeni geliştirilen Oreşnik hipersonik balistik füzeleri hakkında konuştu.



Açıklamasında, "Tüm dünya Oreşnik füzelerini konuşuyor. Peki malzemeler neler? Bu savaş başlıklarının sıcaklığı, Güneş'in sıcaklığına denk geliyor. Güneş yüzeyindeki sıcaklığa. 80'li yıllardan bu yana uçan bloğu yönlendiren sistemler geliştirildiğini biliyoruz. Buna 'Avangard' adını verdik. O sistemdeki sıcaklıklar da buna benzer. Güneş yüzeyinden biraz daha az" ifadelerini kullandı.



Rusya'nın Batılı bilim insanlarıyla iş birliğine engel olmak gibi bir niyetinin olmadığını, yabancı bilim insanlarını da iş birliğine davet ettiğini belirten Putin, "Kapılarımız açık" dedi.