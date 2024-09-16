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Putin’den ordudaki asker sayısını artırma emri

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#Vladimir Putin#Rus Ordusu#Rusya Asker Sayısı
Putin’den ordudaki asker sayısını artırma emri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 19:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun mevcut sayısının 2,38 milyon kişiye çıkarılması ve bunun 1,5 milyonunun aktif asker olması emrini verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den orduya müdahale geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in Rus ordusunun sayısının 180 bin asker artırılmasını emrettiği belirtilerek, “Putin, silahlı kuvvetlerin mevcut sayısının 2,38 milyon kişiye çıkarılmasını emretti ve bunun 1,5 milyonunun aktif asker olması gerektiğini vurguladı” denildi.

Putin, bu son emir ile Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana 3. kez ordunun sayısını arttırmış oldu.

Putin, 2022 yılından bu yana muharip birliklerin sayısının sırasıyla 137 bin ve 170 bin olması için emir vermiş, Eylül ve Ekim 2022'de ise kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek askerin çağrılacağı açıklanmıştı.

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#Vladimir Putin#Rus Ordusu#Rusya Asker Sayısı

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