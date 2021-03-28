Putin'den nükleer gözdağı

Rusya Federasyonu Donanması tarihinde bir ilk yaşandı.

Yıllardır anlaşmazlığın odağında olan arktik bölgesinde tatbikat başlatan Rusya, tabiri caizse gövde gösterisi yaptı.

Rusya cephesinden yapılan açıklamada 3 Rus nükleer denizaltısının 300 metre yarıçapında bir alan içinde eş zamanlı olarak buzun altından yüzeye çıktığı bilgisine yer verildi.

TARİHTE BİR BENZERİ YOK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bunun ne Sovyet tarihi ne de modern zaman tarihinde bir muadilinin olmadığını açıkladı.

20 Mart'tan bu yana devam eden tatbikatın bu son hamlesi 'nükleer gözdağı' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Denizaltıların bu manevrası sırasında Rus savaş jetlerinin ise gökyüzünde yakıt ikmali tatbikatı gerçekleştirdikleri duyuruldu.

BEŞ ÜLKENİN RADARINDA

Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu, çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu beş ülke; ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya'nın radarına girdi.

Bu 5 ülke son yıllarda denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü. Bölge ile ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor.

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