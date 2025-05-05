Putin'den nükleer cevabı: Ukrayna'da kullanacak mı?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de yapılan röporaj sırasında Ukrayna'daki savaş ilişkin yorumda bulundu.

Putin, Rus ordusunun Moskova'nın savaştaki amacını sonuçlandıracak güçte olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki savaşı "Nazilerden arındırma operasyonu" olarak nitelendiren Putin, "2022'de başlayan süreci Rusya'nın istediği şekilde mantıklı bir sonuca ulaştırmak için yeterli gücümüz ve imkanımız var" dedi.

Putin, Ukrayna'da nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya ise kullanmamayı "umduğunu" söyledi.

Nükleer silah kullanma ihtiyaçlarının henüz ortaya çıkmadığının altını çizen Putin, "Bu nükleer silahları kullanmaya henüz gerek olmadı. Umarım gerek de olmayacak" ifadesini kullandı.