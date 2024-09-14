Putin’den NATO’ya füze uyarısı: ‘Savaş sebebi sayarız’

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Önceki akşam St. Petersburg kentinde Kremlin Sarayı özel muhabirine konuşan Putin, Rusya’nın Batı’nın orta menzilli füzelerinden ciddi endişe duyduğunu belirterek, bu füzelerin kullanılması halinde NATO ve Rusya arasında bir çatışma çıkabileceği uyarısını yaptı.

Ukrayna’nın elindeki orta menzilli gelişmiş füzeler, ABD’nin verdiği ATACMS ve İngiltere’nin tedarik ettiği Storm Shadow füzeleri.

‘BATILILAR KULLANACAK’

“Ukrayna ordusunun ATACAMS veya Storm Shadow füzelerini kullanmasını bilmediği bir gerçek. Dolayısıyla bu füzeler Rusya topraklarına ateşlenmesi izni çıkarsa hedef belirleme NATO ülkelerine ait veya Avrupa Birliği uyduları vasıtasıyla yapılacak. Ukrayna’dan füzeleri ateşleyecek kişiler de Batılı subaylar olacak” olacak diyen Putin, bu ayrıntının Ukrayna savaşını yeni bir boyuta taşıyacağını savundu. “Açık ve net ifade etmem gerekirse bu durum NATO’nun Rusya’ya resmen savaş açması anlamına gelir” diyen Putin, “Rusya bunu böyle algılayarak gerekli askeri yanıtı vermek zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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WASHINGTON’DA KRİTİK ZİRVE

Putin’in sözlerine Batı’dan yanıt gecikmedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington yolunda uçaktan Putin’e seslenerek, “Biz Rusya ile ihtilaf peşinde değiliz. Ancak bu savaşı başlatan Rusya’nın kendisi. Rusya hunharca Ukrayna’ya saldırdı. Ukrayna’nın kendini savunması da en doğal hakkı. Biz sadece Ukrayna’nın kendini savunmasına destek oluyoruz. Rusya gerçekten ihtilafın tırmanmasını istemiyorsa yapacağı çok basit bir davranış var. Saldırılarına son vererek Ukrayna’dan çekilsin” dedi.

Starmer ulaştığı Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile ikili stratejik zirve görüşmesi yapacak. Bu temas sırasında batının Ukrayna’ya verdiği füzelere Rusya topraklarındaki askeri hedefleri vurmasına yeşil ışık yakılıp yakılmayacağı kararı alınacak.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer (sağda) dün ABD Başkanı Biden ile görüşmek üzere Washington’a gitti.

ARA FORMÜL ARAYIŞI

Askeri ve siyasi analistler, Washington’daki zirveden Putin’in yaptığı uyarının da göz önünde bulundurularak ara formül çıkabileceği üzerinde duruyor. Ara formülün temelinde Rusya’nın Ukrayna topraklarına füze saldırıları düzenlememesi ve sivil altyapıyı hedef almaması bulunuyor. Formüle göre Rusya’nın 14 Eylül 2024 tarihinden itibaren Ukrayna içlerini hedef alan ilk füzeyi ateşlediği an Batı’nın Ukrayna’ya füzeleri Rusya’ya karşı kullanma izni otomatik olarak devreye girmiş sayılacak.