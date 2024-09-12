Putin'den NATO'aya sert mesaj! 'Batı doğrudan savaşa girer'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nun ardından devlet televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'ya Batı'dan gönderilen uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmesi konusunun ABD ve İngiltere'de gündeme gelmesini değerlendirdi. Putin, “Burada gördüğümüz şey, kavramları değiştirme girişimidir. Çünkü bu, Kiev rejimine Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasına izin verilip verilmemesi meselesi değil. Ukrayna bunu zaten insansız hava araçları ve diğer araçları kullanarak yapıyor. Ancak Batı yapımı ‘yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların' kullanılması, tamamen farklı bir mesele. Gerçek şu ki Ukrayna ordusu Batı tarafından sağlanan son teknoloji yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleri kullanma kapasitesine sahip değil. Bunu yapamazlar. Bu silahların Ukrayna'nın sahip olmadığı uydulardan alınan istihbarat verileri olmadan kullanılması imkansızdır. Bu yalnızca Avrupa Birliği'nin uyduları veya ABD uyduları (genel olarak NATO uyduları) kullanılarak yapılabilir. Bu ilk nokta” ifadelerini kullandı.



Putin, “İkinci ve kilit nokta, bu füze sistemlerini yalnızca NATO askeri personeli çalıştırabilir. Ukraynalı askerler bunu yapamaz. Dolayısıyla mesele Ukrayna rejimine Rusya'yı bu silahlarla vurmasına izin verip vermeme meselesi değil. Bu, NATO ülkelerinin askeri çatışmaya doğrudan dahil olup olmayacağına karar vermesiyle ilgilidir. Eğer bu karar verilirse, bu doğrudan savaşa katılımdan başka bir şey ifade etmeyecektir. Bu, NATO ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa taraf olduğu anlamına gelecektir. Bu, onların çatışmaya doğrudan dahil olmaları anlamına gelecektir ve çatışmanın özünü, doğasını önemli ölçüde değiştirecektir. Bu, NATO ülkelerinin (ABD ve Avrupa ülkeleri) Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına gelecektir. Eğer durum böyle olursa o zaman bize yöneltilecek tehditlere uygun şekilde kararlar alacağız” dedi.

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ZELENSKİY, ABD VE İNGİLİZ FÜZELERİ İÇİN İZİN İSTİYOR



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aylardır Ukrayna'nın uzun menzilli ABD yapımı ATACMS ile İngiliz Storm Shadows dahil olmak üzere Batı'dan tedarik edilen füzelerin Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmesini istiyor.