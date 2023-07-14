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Putin’den NATO zirvesi sonrası ilk yorum

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Tahıl Koridoru#NATO
Putin’den NATO zirvesi sonrası ilk yorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen ve ülkelerin Ukrayna’nın NATO üyeliğine takvim vermese de kuvvetli destekte bulunduğu zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ilk yorum geldi.

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Rus televizyonuna mülakat veren Putin, Ukrayna’nın İttifak’a olası üyeliği için “Genel olarak dünyayı çok daha savunmasız hale getireceğinden ve uluslararası arenada ek gerginliğe yol açacağından eminim” değerlendirmesinde bulundu. Rus lider, Kiev’e tedarik edilen Batı yapımı füzelere ilişkin “Hasar veriyorlar ama kullanıldıkları muharebe bölgelerinde kritik bir şey olmuyor. Aynı şey yabancı yapımı tanklar için de geçerli” şeklinde konuştu.

‘TAHIL KORİDORUNU DÜŞÜNECEĞİZ’

BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan ve süresi 17 Temmuz’da dolacak olan Tahıl Koridoru anlaşmasının bir kez daha uzatılmasıyla ilgili Moskova’nın hiçbir talebinin yerine gelmediğini” söyleyen Putin, Ne yapacağımızı düşüneceğiz. Henüz birkaç günümüz daha var” dedi. 

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#Putin#Tahıl Koridoru#NATO

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