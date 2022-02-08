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Putin'den NATO açıklaması: Rusya düşman olarak değerlendiriliyor

#Putin#NATO#Ukrayna
Putinden NATO açıklaması: Rusya düşman olarak değerlendiriliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna konulu toplantının ardından düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Putin, "NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor. NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor" dedi.

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Sputnik'in haberine göre, Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

* Sayın Macron ile bugünkü görüşmeler her zamanki gibi olarak ciddi bir şekilde gerçekleşti, anlamlı ve faydalıydı.

* NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.

* NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor.

* NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü.

* Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim.

* Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

* Macron ile görüşmemde güvenlik garantileri ele alındı.

* ABD ve NATO, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda başat kaygıları görmezden geldi.

* Rusya, 30 yıldır NATO'yu Moskova'nın kaygılarını görmezden gelen adımlar atmaması için ikna etmeye çalışıyor.

* Rusya'nın ABD ve NATO'ya göndereceği yanıt hakkında Macron'u bilgilendirdim.

* Eğer güvenlik herkesin arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırılarına silah konuşlandırma fikrinden neden vazgeçmiyorlar?

* Güvenlik garantilerinde Rusya'nın yerine getirmeyeceği tek bir hüküm yok.

* Rusya, Kırım'ın askeri yöntemlerle Ukrayna'ya döndürülmeye çalışılmasına izin vermeyecek.

* Ukrayna NATO'ya katılır ve Kırım'ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak.

* Kiev'deki görüşme Macron için zorlu olabilir.

* Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği konusunda hemfikir değiliz.

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