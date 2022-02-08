Putin'den NATO açıklaması: Rusya düşman olarak değerlendiriliyor

Sputnik'in haberine göre, Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Sayın Macron ile bugünkü görüşmeler her zamanki gibi olarak ciddi bir şekilde gerçekleşti, anlamlı ve faydalıydı.
* NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.
* NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor.
* NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü.
* Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim.
* Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
* Macron ile görüşmemde güvenlik garantileri ele alındı.
* ABD ve NATO, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda başat kaygıları görmezden geldi.
* Rusya, 30 yıldır NATO'yu Moskova'nın kaygılarını görmezden gelen adımlar atmaması için ikna etmeye çalışıyor.
* Rusya'nın ABD ve NATO'ya göndereceği yanıt hakkında Macron'u bilgilendirdim.
* Eğer güvenlik herkesin arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırılarına silah konuşlandırma fikrinden neden vazgeçmiyorlar?
* Güvenlik garantilerinde Rusya'nın yerine getirmeyeceği tek bir hüküm yok.
* Rusya, Kırım'ın askeri yöntemlerle Ukrayna'ya döndürülmeye çalışılmasına izin vermeyecek.
* Ukrayna NATO'ya katılır ve Kırım'ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak.
* Kiev'deki görüşme Macron için zorlu olabilir.
* Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği konusunda hemfikir değiliz.