Putin'den NATO açıklaması: Rusya düşman olarak değerlendiriliyor

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Sputnik'in haberine göre, Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



* Sayın Macron ile bugünkü görüşmeler her zamanki gibi olarak ciddi bir şekilde gerçekleşti, anlamlı ve faydalıydı.



* NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.



* NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor.



* NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü.



* Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim.



* Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.



* Macron ile görüşmemde güvenlik garantileri ele alındı.



* ABD ve NATO, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda başat kaygıları görmezden geldi.



* Rusya, 30 yıldır NATO'yu Moskova'nın kaygılarını görmezden gelen adımlar atmaması için ikna etmeye çalışıyor.



* Rusya'nın ABD ve NATO'ya göndereceği yanıt hakkında Macron'u bilgilendirdim.



* Eğer güvenlik herkesin arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırılarına silah konuşlandırma fikrinden neden vazgeçmiyorlar?



* Güvenlik garantilerinde Rusya'nın yerine getirmeyeceği tek bir hüküm yok.



* Rusya, Kırım'ın askeri yöntemlerle Ukrayna'ya döndürülmeye çalışılmasına izin vermeyecek.



* Ukrayna NATO'ya katılır ve Kırım'ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak.



* Kiev'deki görüşme Macron için zorlu olabilir.



* Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği konusunda hemfikir değiliz.



