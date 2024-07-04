Putin'den müzakere mesajı: Ukrayna kabul ederse başlar!

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konuşmasında ŞİÖ üye ülkeleri arasındaki ortaklık etkileşiminin önemine işaret eden Putin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret hacminin dörtte bir arttığını söyledi.

Putin, "Ülkelerimiz, ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanım payını artırıyor. Bu yılın ilk dört ayında Rusya'nın örgüt üyeleriyle ticaret alanında ulusal para biriminde yaptığı işlemlerin payı yüzde 92 arttı." dedi.

Zirvede hazırlanan belgelerin ŞİÖ'nün rolü ve etkisini artıracağını belirten Putin, ŞİÖ ülkelerinde güvenliğin korunması gerektiğini kaydederek, "Bugün alınan kararlar da ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı'nın, her türlü güvenlik tehdidine önlem alabilecek evrensel bir merkeze dönüştürülmesini, Duşanbe'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele merkezinin kurulmasını amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'Yİ HEDEF ALDI

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Ukrayna krizine değinen Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Ukrayna'daki kriz durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana. Bu kriz, ABD başta olmak üzere müttefiklerinin acımasız politikası sonucu ortaya çıktı. Durumun çözümüne dair defalarca çözüm teklif ettik. Haziran ortasında bu meselenin çözümüne dair bir seçenek teklif ettik. Bunu Ukrayna ve Batılı sponsorların kabul etmeye hazır olması, çatışmaların derhal durdurulmasına, insan hayatının korunmasına, müzakerelerin başlatılmasına imkan sağlayacak."

Putin, ŞİÖ ülkelerinin Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik önerileri dikkate almaya hazır olduğunu dile getirdi.

FİLİSTİN MESAJI



Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Putin, "Tarih, ABD'nin Filistin düğümünü tek başına kesme girişimlerinin ve iki bağımsız, egemen devlet İsrail ve Filistin'in barışçıl şekilde varlığını sürdürmesini öngören Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmamasının ters etki yarattığını gösterdi." dedi.

Putin, Afganistan-ŞİÖ Temas Grubu'nun yeniden çalıştırılması yönündeki fikrini desteklediklerini ve bunun, Afganistan'daki durumun çözümüne katkıda bulunacağını söyledi.