Putin’den müzakere için iki ön şart

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Savaş 18 ayına girdiği sırada Rusya’nın uzakdoğusunda Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumunda konuşan Putin, Ukrayna’nın karşı taarruz diye sürdürdüğü saldırıları durdurup ateşkese gitmesi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin geçen yıl imzaladığı ve ‘Putin, Rusya’nın başında bulunduğu sürece Kiev ve Moskova arasında hiçbir müzakere yapılamaz’ şeklindeki kararnamenin geri çekilmesini istedi.

ATEŞKES VE KARARNAME

Putin, “Son günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna yönetiminin müzakerelere sıcak bakmaya başladığını dile getirmişti. Blinken ve Kiev yönetimi bu düşüncelerinde samimiyse ABD bir an önce Zelenski’nin o kararnameyi geri çekmesini sağlamalı” diye konuştu.

TEHDİTLERİ İHMAL ETMEDİ

Ukrayna ile ilgili yaptığı açıklamanın devamında tehditler savurmayı ihmal etmeyen Rusya lideri Putin, “Size önemli bir haberim var. Rusya şu ana kadar bilinmeyen yeni fizik kuralları esasında dayalı olarak çalışan silah geliştiriyor” dedi. Rusya’daki askeri uzmanlar Putin’in ayrıntıya girmeden yapımını ilan ettiği yeni tip silahın lazer veya ses dalgaları esaslı olabileceği görüşünü dile getirdi.

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TRUMP’A DESTEK MUSK’A TEŞEKKÜR

Vladivostok’taki ekonomi forumunda konuşan Rusya lideri Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki iddianamelerin ‘siyasi zulüm’ olduğunu söyledi. Putin ayrıca Tesla ve Starlink’in kurucusu Elon Musk için ‘yetenekli ve muhteşem biri’ ifadelerini kullandı. Elon Musk’ın yeni yayınlanan biyografisinde Amerikalı girişimcinin 2022 yılında Ukrayna ordusunun Starlink internet sistemini kullanarak Kırım’daki Rus donanma gemilerine saldırma planına izin vermediği iddia edilmişti.