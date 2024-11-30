×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ‘köpek özrü’

Güncelleme Tarihi:

#Putin#MERKEL#Köpek
Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ‘köpek özrü’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı bir görüşmede yaşanan “köpek krizi” nedeniyle 17 yıl sonra açıklama yaptı.

Haberin Devamı

 

2007 yılında Soçi’de gerçekleşen toplantıda, Putin siyah Labrador köpeği “Koni”yi görüşme odasına getirmiş ve bu durum Merkel’i oldukça tedirgin etmişti. O dönemde çekilen bir fotoğrafta, köpeğin odanın ortasında durduğu ve Merkel’in endişeli bir ifade takındığı görülüyordu. Eski başbakan salı günü yayınladığı anılarında yer verdiği bu olayı, Putin’in güç gösterisi yapma girişimi olarak yorumladı. T-Online haber sitesinde yer alan habere göre konuyla ilgili konuşan Putin, Merkel’in köpek fobisi olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Eğer bunu bilseydim asla böyle bir şey yapmazdım” dedi. Putin, konuya dair açıklamasında niyetinin Merkel’i üzmek olmadığını, aksine “dostane bir atmosfer” yaratmak istediğini belirtti ve Merkel’e hitap ederek, “Angela, üzgünüm. Seni rahatsız etmek istememiştim” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin#MERKEL#Köpek

BAKMADAN GEÇME!