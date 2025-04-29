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Putin’den mayısta üç günlük ateşkes

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#Putin#Ateşkes#UKRAYNA
Putin’den mayısta üç günlük ateşkes
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 07:00

Ukrayna savaşında geniş çaplı ve uzun süreli ateşkese yanaşmayan Rusya, mayıs ayında Moskova’da İkinci Dünya Savaşı bitiminin kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Bayramı için silahların 3 günlüğüne susmasını istedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs bayramıyla ilgili özel ateşkes kararnamesi imzalayarak, 7 Mayıs gece yarısı başlayan ve 10 Mayıs gece yarısına kadar devam edecek Ukrayna savaşında üç günlük mola ilan etti. Ukrayna ordusunun ateşe devam etmesi halinde karşılık verileceği de bildirildi.

KORE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun göreşmeler yürüten ABD Başkanı Donald Trump’ın “Rusya yoksa savaşı bitirmek istemiyor mu? Putin beni oyalamaya mı çalışıyor” sözlerine Putin’den dost ve müttefik Kuzey Kore hamlesi geldi. Rusya yönetiminin iki gün önce Kuzey Kore askerlerinin Rusya’nın Kursk bölgesinde Ukrayna kuvvetlerine karşı savaştıklarını resmen kabul etmesinin ardından dün de Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a destek ve yardımları için teşekkürlerini iletti. Kremlin Sarayının yayınladığı yazılı açıklamada “Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Rusya’ya verdiği destek için minnettarım. Kuzey Kore askerleri Rusya’nın Kursk bölgesinde kendi vatanları için savaşırcasına askerlerimizle omuz omuza zaferin altına imzalarını attılar” satırları yer aldı. 

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#Putin#Ateşkes#UKRAYNA

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