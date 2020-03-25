MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin’den maskeli koronavirüs teftişi
GeriDünya Putin’den maskeli koronavirüs teftişi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Putin’den maskeli koronavirüs teftişi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin’den maskeli koronavirüs teftişi
Abone Olgoogle-news

Rusya lideri Vladimir Putin, koruyucu tulum giyip maske takarak ülkedeki koronavirüs hastalarını ziyaret etti.

İlgili bakanlarla toplantı yaparak Rusya’da COVID-19 virüsünün yayılmasını ele alan Putin, ardından ‘Komunarka’ adlı bulaşıcı hastalıklar merkezine gitti. Başhekim Denis Protsenko tarafından karşılanan Rus lider, üzerine sarı renkte bir koruyucu tulum geçirdikten ve maske taktıktan sonra hastaneye girdi. Putin’in Rus malı koruma elbisesi yerine Amerikan DuPond marka Tychem koruyucu elbise giymesi dikkat çekti. Rus lider, aynı hastanenin yakınına inşa edilen sahra hastanesini de inceledi.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle