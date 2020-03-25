Putin’den maskeli koronavirüs teftişi

İlgili bakanlarla toplantı yaparak Rusya’da COVID-19 virüsünün yayılmasını ele alan Putin, ardından ‘Komunarka’ adlı bulaşıcı hastalıklar merkezine gitti. Başhekim Denis Protsenko tarafından karşılanan Rus lider, üzerine sarı renkte bir koruyucu tulum geçirdikten ve maske taktıktan sonra hastaneye girdi. Putin’in Rus malı koruma elbisesi yerine Amerikan DuPond marka Tychem koruyucu elbise giymesi dikkat çekti. Rus lider, aynı hastanenin yakınına inşa edilen sahra hastanesini de inceledi.



