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Putin'den Kuzey Kore'ye 76. yıl tebriği

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#Putin#Rusya#Kuzey Kore
Putinden Kuzey Koreye 76. yıl tebriği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 10:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, ülkenin 76. kuruluş yıldönümünü tebrik ettiği mektup gönderdi. Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu vurguladı.

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Rusya lideri Putin, Kuzey Kore'nin 76. kuruluş yıldönümünde Kim Jong-un'u kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup gönderdi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Putin gönderdiği mektupta “Sevgili Yoldaş Kim Jong-un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıldönümü vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin lütfen” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, son görüşmelerin bu durumu doğruladığını belirten Putin, “Ortak çabalarımızla Rusya ve Kuzey Kore Cumhuriyeti arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sistematik olarak güçlendirmeye devam edeceğimizden eminim” ifadesinde bulundu.

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#Putin#Rusya#Kuzey Kore

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