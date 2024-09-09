Putin'den Kuzey Kore'ye 76. yıl tebriği

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Rusya lideri Putin, Kuzey Kore'nin 76. kuruluş yıldönümünde Kim Jong-un'u kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup gönderdi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Putin gönderdiği mektupta “Sevgili Yoldaş Kim Jong-un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıldönümü vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin lütfen” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, son görüşmelerin bu durumu doğruladığını belirten Putin, “Ortak çabalarımızla Rusya ve Kuzey Kore Cumhuriyeti arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sistematik olarak güçlendirmeye devam edeceğimizden eminim” ifadesinde bulundu.