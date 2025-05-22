Putin’den Kursk’a ‘zafer’ ziyareti

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NORMALLEŞME SÖZÜ

Ukrayna savaşının Rusya topraklarına taşındığı bölge olarak kayda geçen Rusya’nın Kursk bölgesinde aylarca devam eden çatışmalarda yaklaşık 35 bin sivil evinden barkından olmuştu. Önceki günkü ziyareti yerel halkın durumunu kontrol etmek için gerçekleştirdiğini vurgulayan Putin, “Ukraynalı militanlar Kursk bölgesine saldırarak yapabilecekleri en büyük hataya imza attı. Dünyada aptallık yarışması yapılsaydı Ukrayna birinci gelirdi” dedi. Savaş mağdurlarına da seslenen Putin, “Kursk bölgesinde yaşayanlar tıpkı çatışmalar devam ettiği dönemde olduğu gibi devletten maddi yardım almaya devam edecek. Bölgede kalan mayınlar temizlenerek en kısa sürede normal hayata dönülecek” dedi. Putin, Kursk bölgesinin Kuzey Kore askerleri yardımıyla mart ayında Ukrayna’dan geri alınmaya başlanması sırasında askeri kamuflaj elbisesiyle bölgeye giderek Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile haritalar üzerinde harekâtı planlamıştı.