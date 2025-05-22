×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Putin’den Kursk’a ‘zafer’ ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Putin#Kursk
Putin’den Kursk’a ‘zafer’ ziyareti
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:00

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna sınırında yaklaşık 8 ay boyunca Ukrayna ordusu işgali altında kalan Kurs bölgesine mart ayından bu yana ikinci ziyaretini gerçekleştirerek “Biz birlik oldukça zafer hep bizim olacak” sloganlarıyla gövde gösterisi yaptı.

Haberin Devamı

NORMALLEŞME SÖZÜ

Ukrayna savaşının Rusya topraklarına taşındığı bölge olarak kayda geçen Rusya’nın Kursk bölgesinde aylarca devam eden çatışmalarda yaklaşık 35 bin sivil evinden barkından olmuştu. Önceki günkü ziyareti yerel halkın durumunu kontrol etmek için gerçekleştirdiğini vurgulayan Putin, “Ukraynalı militanlar Kursk bölgesine saldırarak yapabilecekleri en büyük hataya imza attı. Dünyada aptallık yarışması yapılsaydı Ukrayna birinci gelirdi” dedi. Savaş mağdurlarına da seslenen Putin, “Kursk bölgesinde yaşayanlar tıpkı çatışmalar devam ettiği dönemde olduğu gibi devletten maddi yardım almaya devam edecek. Bölgede kalan mayınlar temizlenerek en kısa sürede normal hayata dönülecek” dedi. Putin, Kursk bölgesinin Kuzey Kore askerleri yardımıyla mart ayında Ukrayna’dan geri alınmaya başlanması sırasında askeri kamuflaj elbisesiyle bölgeye giderek Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile haritalar üzerinde harekâtı planlamıştı.      

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Putin#Kursk

BAKMADAN GEÇME!