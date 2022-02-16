Putin’den krizde yumuşama sinyali

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinde önemli bir yumuşama adımı attı. Yeni yıldan bu yana Ukrayna sınırına konuşlanan Rus askeri birliklerini kademeli geri çekme kararı dün hayata geçmeye başladı. Moskova’nın bu adımı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret sırasında atması dikkat çekti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına tatbikat gerekçesiyle konuşlandırılan yüz bin askerlik kuvveti kademeli olarak kışlalara geri çekmeye başladığını duyurdu.

‘20 ŞUBAT’A KADAR SÜRECEK’

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşenkov, “Rusya’nın Batı ve Güney askeri bölgeleri garnizonlarından tatbikat için bölgeye aktarılan birliklerimiz kademeli olarak kışlalarına geri dönecek. Süreç Belarus topraklarında hayata geçirilmeye başlandı bile. Tatbikatta görevi sona eren motorize birlikler tren katarlarına yüklenmeye başladı. Tam çekilme 20 Şubat tarihine kadar devam edecek. Çekilmenin son günü Rusya’da görevli yabancı ülke askerî ataşeleri de sahaya davet edilerek, durumu kendi gözleriyle değerlendirmeleri sağlanacak” dedi. Kademeli çekilme, şimdilik Belarus ve Kırım’da tatbikat yapan Rus birliklerini kapsıyor. Ayrılıkçıların denetimindeki Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbas bölgesi çevresindeki Rus birlikleri konumlarını koruyor.

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KİEV: İNCELEYECEĞİZ

Rusya’nın asker çekme hamlesine Ukrayna’dan açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Moskova’nın attığı bu adımı olumlu değerlendirmeye hazır olduklarını vurgulayarak, “Rusya’nın birliklerini sınırdan çekip çekmediğini sadece Moskova’nın beyanlarına dayanarak gerçekçi sayamayız. Askeri uzmanlarımız gerekli incelemelerini yaptıktan sonra gelişmeyi teyit ederse kabul edebiliriz” açıklamasını yaptı.

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TEPKİ ÇEKECEK KARAR

Ukrayna krizinde askeri açıdan yumuşama adımları atan Rusya, Ukrayna’yı rahatsız edecek siyasi adımlar atmayı da ihmal etmedi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, oyçokluğu ile Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının tanınması yönündeki yasa tasarısını oylayarak, kabul etti. Rusya parlamentosunun aldığı karara Kiev’in tepkisi gecikmedi. Ukrayna hükümeti, Putin’in Donetsk ve Lugansk ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıması durumunda bunun Moskova’nın Minsk Anlaşmaları’ndan otomatik çekilmesi anlamına geleceği bildirdi. Duma’nın hamlesine Avrupa Birliği’nden (AB) de tepki geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birliğin Duma’nın kararını “şiddetli bir şekilde kınadığını” açıkladı.

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‘SAVAŞ İSTEMİYORUZ, GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ’

Rusya’nın Ukrayna gerilimini düşürmek için attığı adım, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Moskova’ya gerçekleştirdiği ilk ziyarete denk geldi. İki lider, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında da diplomasiyi önceleyen açıklamalarda bulundu.

‘NATO MESELESİ ÇÖZÜLMELİ’

Toplantı sonrası açıklamasında “savaş istemediklerini” belirten Putin, “Savaş istiyor muyuz? Tabii ki hayır. İşte tam da bu yüzden müzakereleri devam ettirmeye karar verdik” diye konuştu. Öncelikli meselenin Ukrayna’nın NATO’ya katılımı olduğunu belirten Rus lider, “Ukrayna’nın yakın gelecekte NATO’ya katılmaya hazır olmadığını duymak yeterli değil. Hazır olduğunda girebilecek mi? Bu sorunun net bir şekilde bir an önce cevaplanması gerekiyor” dedi. Putin, Batı ile Avrupa’da orta menzilli füze konuşlanmasının sınırlandırılması ve askeri şeffaflık konusunda görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

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SCHOLZ: İYİ SİNYAL

Ukrayna krizinde henüz diplomasinin tüketilmediğini söyleyen Scholz da Rusya’nın asker çekmesini ‘iyi sinyal’ olarak niteleyerek daha fazla olumlu adım beklediğini söyledi. Moskova’nın talepleri arasında tartışmaya değer noktalar olduğunu ifade eden Almanya Şansölyesi, “NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin gündemde olmadığını” da kaydetti.

NATO İHTİYATLI

NATO savunma bakanları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğinin iddia edildiği tarih olan bugün Brüksel’de krizi ele almak üzere toplanıyor. Dün toplantıya ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Moskova’nın saldırısı için her şey hazır” derken Rusya’dan gelen, diplomasi açıklamalarının ihtiyatlı bir iyimserlik için zemin oluşturduğunu söyledi. sahada gerilimin düştüğüne dair fiziki işaret olmadığını belirten ve bazı Rus birliklerinin bir yerden diğerine kaydırılmasının tırmandırmanın azaldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Stoltenberg, “Sahada bir şey görüp görmediğimizi söylemek için çok erken” diye konuştu. (Güven ÖZALP /BRÜKSEL)