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Putin'den kritik ziyaret: İlhak edilen bölgelere gidecek

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#Rusya#Ukrayna#Luhansk
Putinden kritik ziyaret: İlhak edilen bölgelere gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 13:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilhak edilen Luhansk ve Donetsk bölgelerine ziyaret planladığı bildirildi.

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2022 yılında ilhak ettikleri Luhansk ve Donetsk bölgelerine ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada "Putin'in aktif olarak Rus bölgelerini ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerden Donetsk ve Luhansk muaf değil. Ziyaret planları her zaman ajandamızda. Gelişmeler oldukça bilgi vereceğiz" dedi. 

Peskov daha önce yaptığı bir açıklamada, Luhanks ve Donetsk'in yanı sıra diğer ilhak edilen Zaporijya ile Herson bölgelerinin Rus Anayasası'na ülke toprağı olarak kaydedildiğini söylemişti.

PESKOV: ESİR TAKASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Peskov, İstanbul'da mutabık kalınan "1000 esire karşılık 1000 esir" kararına ilişkin konuştu. 

Peskov, esir değişiminin hızla gerçekleştirilmesi iki tarafında çıkarına olduğunu söyledi ve esir takasındaki isimlerin belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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#Rusya#Ukrayna#Luhansk

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