Putin’den kritik görüşme öncesi ABD’ye “diyalog” mesajı

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Dünya liderleri için yeni yıl mesajı yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceği ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni yılını kutladı. Putin mesajında, "Cenevre'deki, Haziran zirvesinde varılan anlaşmalarımızı ve sonrasında temasları geliştirerek ilerleyebileceğimize ve karşılıklı saygı ve ulusal çıkarları göz önünde bulundurarak etkili bir Rus-Amerikan diyaloğu kurabileceğimize inanıyorum" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yeni yılını kutladı. Putin, "Korona virüs salgınının zorluklarına rağmen son zamanlarda başta ekonomi, enerji ve askeri - teknik alanlarda, Rusya - Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çok şey yapıldı. Ortak girişimlerle, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla, dost olan Rus ve Türk halklarının çıkarı doğrultusunda uluslararası konularda yoğun ortaklığın ve verimli ikili iş birliğinin daha da geliştirileceğinden eminim" ifadeleri kullandı.

Putin ayrıca Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Güney Osetya, Arjantin, Brezilya, İngiltere, Kuzey İrlanda, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Almanya, Yunanistan, İsrail, Hindistan, İspanya, İtalya, Kanada, Çin, Güney Kore, Küba, Monako, Moğolistan, Sırbistan, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Güney Afrika, Japonya liderlerinin yeni yılını da kutladı.

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Papa Francis'e de yeni yıl tebriği gönderen Putin, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe, eski ABD Başkanı George Bush ve Almanya'nın eski şansölyesi Angela Merkel gibi isimler için de yeni yıl mesajı yayınladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ifade etmişti.