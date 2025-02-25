Putin'den kritik açıklamalar: Dengeleri değiştirecek açıklama! Avrupa'yı ve Zelenski'yi hedef aldı... Trump'a destek verdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'ten Pavel Zarubin’e konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'dan talep ettiği nadir toprak elementlerine ilişkin konuşan Putin, ABD'ye Rusya'daki nadir toprak metalleri alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Putin, "Başta Amerikalılar olmak üzere yabancı ortaklarımızla birlikte çalışmaya hazırız" ifadesinde bulundu ve Ukrayna'nın doğusunda ilhak ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u da bu teklife dahil etti.

"ZEHİRLİ BİR FİGÜR HALİNE GELDİ"

Trump'ın Zelenski hakkında "seçimsiz diktatör" ifadelerine destek veren Putin, "yüzde kaç oy aldığı önemli değil" dedi. Ayrıca Ukrayna'daki seçimlerin sıkıyönetim bahanesiyle yapılmadığını belirtti.

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Putin, Ukrayna'daki sıkıyönetim kararının kaldırılmamasının Zelenski için bir sorun olduğunu ifade etti. Putin, "seçimlerde hile yapılmazsa Kiev'deki rejimin mevcut liderinin seçimi kazanma şansı kesinlikle sıfır" dedi.

Putin, Zelenski'nin Rusya ile müzakerelerden, sıkıyönetim kararının kaldırılmasını engellemek amacıyla kaçtığını öne sürdü. Putin, Zelenski’nin sıkı yönetim kararnameleri ile koltuğunda kalmaya devam ettiğini iddia etti.

Putin, "O, bu müzakerelerden kaçınıyor. Neden? Çünkü eğer bu müzakereler er ya da geç, büyük ihtimalle de çok kısa bir sürede başlarsa, sıkıyönetimin kaldırılması ihtiyacı doğacaktır ve bu gerçekleştiği anda hemen seçime gidilmesi gerekiyor. O zaman seçim yapılmaması için hiçbir neden kalmayacaktır, çünkü bugün Ukrayna'da seçimler sıkıyönetim bahanesiyle yapılmıyor" dedi.

Rusya'nın verilerini aktaran Putin, Zelenski'nin en yakın siyasi rakibinin Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zalujni olduğunu belirterek, "Londra'ya sürgün edilen Zalujni'nin oy oranı tam olarak iki kat daha fazla" ifadelerini kullandı.

"Askeri nedenlerle değil siyasi kaygılar ile neye dayandığı belli olmayan saçma emirler veriyor" ifadesiyle Zelenski'yi hedef alan Putin, Zelenski'nin Ukrayna halkı ve Ukrayna ordusu için zehirli bir figür haline geldiğini söyledi.

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Ukrayna ordusunda, Ukrayna toplumunda ve devlet kademelerinde Zelenski nedeniyle çürüme yaşandığını vurgulayan Putin, Trump'ın bu çürümenin farkında olduğunu bu yüzden seçim yapılmasını talep ettiğini ifade etti.

Trump'ın seçim talebini değerlendiren Putin, "Trump onu bir seçim yapmaya zorluyor. Bence onun yapmak istediği şey, Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek, toplumu güçlendirmek, Ukrayna devletinin hayatta kalması için gerekli şartları oluşturmaktır. Genel olarak bu durum Ukrayna'nın çıkarına" diye konuştu.

Ukrayna'daki durumu, siyasi durumu iyileştirmek, toplumu sağlamlaştırmak, Ukrayna devletinin hayatta kalması için koşullar yaratmak istiyor. Ve genel olarak, bu Rusya'nın yararına değil, mevcut rejimle çatışma halindeyiz, ama Ukrayna'nın kendi yararına.

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Putin, Ukrayna Parlamentosu'nda Zelenski’nin yetkilerinin devam ettirilmesine ilişkin karar tasarısının reddedilmesine de değindi.

Zelenski, ülkesinde savaş koşullarını gerekçe göstererek 2024 yılının mayıs ayında resmi olarak sona eren devlet başkanlığı yetkilerini devam ettirmişti.

"KOMŞU DEVLETLERE DÖNÜŞMELERİNİ İSTİYORUZ"

Putin, ABD Başkanı Trump'ın barış istediğini açıkladığını ve kendi taleplerinin de bu olduğunu söyledi.

Mümkün olan en kısa sürede gerçekleşecek barışın önünde Kiev rejiminin olduğu değerlendirmesinde bulunan Putin, Turmp'ın barış için pozisyon aldığını ifade etti.

Putin, Trump'ın barış talebinin Ukrayna'nın yararına olduğunu ve barışın Rusya'ya saldırmak için adım olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

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Putin ayrıca, başta Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin, Rusya'nın dostu birer komşu devletlere dönüşmelerini istediklerini vurguladı.

"TRUMP DUYGULARINA GÖRE Mİ HAREKET EDİYOR?"

Rus gazeteci Pavel Zarubin'in "Trump, duygularına göre mi hareket ediyor?" sorusuna Putin, "Elbette hayır" cevabını verdi.

Zelenski yönetiminin Ukrayna'daki duruma duygusal yaklaşılması için hamleler yaptığı yorumunda bulunan Putin, Ukrayna'daki kararların duygular ile değil stratejik hesaplamalara ve mantıklı bir yaklaşıma dayanması gerektiğini söyledi.

"İTİBARLARINI KAYBETMEDEN VAZGEÇMELERİ ÇOK ZOR"

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Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki gelişmeleri anlayıp anlamadığı sorulan Putin, "Davranışlarına bakılırsa pek anlamıyorlar gibi geliyor. Ama asıl mesele bu değil. Gerçek şu ki ABD'nin yeni Başkanı'ndan farklı olarak Avrupa ülkelerinin siyasi liderleri Ukrayna'da mevcut rejime bağlı durumdalar. Çok fazla şey söylediler ve çok fazla söz verdiler. Şimdi itibarlarını kaybetmeden bu pozisyondan vazgeçmeleri çok zor veya pratik olarak imkansız." cevabını verdi.

Trump'ın Avrupalı liderlerden farkına ilişkin konuşan Putin, "Avrupalı liderlerin, iç siyasetlerinde kendileri açısından oldukça zor ve sorumluluk gerektiren bir dönemden geçtikleri göz önüne alındığında, seçimler, yeniden seçimler, parlamentolardaki zorluklar gibi, bu şartlar altında pozisyonlarını değiştirmeleri neredeyse imkansız. Bunların aksine, ABD'nin yeni Başkanı özgür, kendisini ileriye doğru hareket etmeye ve çatışmayı çözmek için çalışmaya izin vermeyen zincirlerden kurtulmuş ve karakteri itibariyle açık sözlü. Çok özel bir konumda, sadece düşündüğünü söylemiyor, istediğini söylüyor. İşte büyük güçlerden birinin lideri olmanın ayrıcalığı" şeklinde konuştu.

"RUSYA VE ABD İLK ADIMI ATMALI"

Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik müzakerelere dahil olma istediğine değinen Putin, "Müzakere sürecine katılmak istiyorlar. Biz hiçbir zaman reddetmedik, sürekli kendileriyle görüşüyorduk. Bir ara Rusya'yı savaş alanında yenmek gibi uçuk fikirlerle bizimle herhangi bir temas kurmayı reddettiler. Eğer geri dönmek isterlerse dönsünler. ABD Başkanı ile yaptığımız telefon görüşmesine gelen tepkileri gördüm, Riyad'daki üst düzey görüşmeye gelen tepkileri gördüm. Gerçekten duygusal ve hiçbir anlamı olmayan bir durum. Çünkü, Ukrayna da dahil olmak üzere karmaşık sorunların çözümü için hem Rusya'nın hem de ABD'nin ilk adımı atması gerekiyor" dedi.

Görüşmelerde temel olarak ABD-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığını belirten Putin, "Telefon görüşmesinde ve Riyad'daki toplantıda elbette Ukrayna kriziyle ilgili konulara da değinildi, ancak özünde bu konu ele alınmadı. Biz sadece bunu başaracağımıza dair anlaştık. Bu anlamda ve bu durumda elbette Avrupa ülkelerinin katılımını reddetmiyoruz" ifadelerini kullandı.