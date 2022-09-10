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Putin'den Kral 3. Charles'a tebrik mesajı

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#Putin#Kral 3. Charles#Tebrik Mesajı
Putinden Kral 3. Charlesa tebrik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 15:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından kral ilan edilen 3. Charles'a tebrik mesajı gönderdi.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tahtın varisi 3. Charles bugün resmen kral ilan edildi.

Tahta çıkan Kral Charles için birçok dünya lideri mesaj yayımlarken, Ukrayna'ya başlattığı saldırılar nedeniyle İngiltere ile tarihinin en kötü diplomatik ilişkilerini yaşayan Rusya'dan da tebrik mesajı gönderildi.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ı tebrik ettiği belirtildi.

Putin, Charles'a gönderdiği mesajda, "Tahta çıkmanız nedeniyle içten tebriklerimi kabul edin. Majestelerine başarı ve iyi bir sağlık temenni ederim. En iyi dileklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

2014 YILINDAKİ SKANDAL SÖZLER!

Charles 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Adolf Hitler'e benzeterek çok büyük bir diplomatik krize neden oldu.

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Kanada'ya yaptığı bir ziyaret sırasında İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'dan kaçan Yahudi bir kadına sohbet eden Charles, "Putin şu an Ukrayna'da Hitler'in yaptıklarıyla aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor" deyince kıyamet koptu.

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#Putin#Kral 3. Charles#Tebrik Mesajı

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