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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 06.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Putin’den Kim’e zafer madalyası

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin’den Kim’e zafer madalyası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sağlığı hakkında spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’u İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 75. yıl dönümü için madalya ile onurlandırdı.

Kuzey Kore’deki Rus Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kim Jong-un, ülkesinde İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet vatandaşlarının anısını ölümsüzleştirmek için gösterdiği çaba nedeniyle madalyaya layık görülmüştür” denildi. Kim Jong-un’un madalyasının Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksander Matsigora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’na teslim edildiği aktarıldı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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