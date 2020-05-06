Putin’den Kim’e zafer madalyası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sağlığı hakkında spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’u İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 75. yıl dönümü için madalya ile onurlandırdı.
Kuzey Kore’deki Rus Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kim Jong-un, ülkesinde İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet vatandaşlarının anısını ölümsüzleştirmek için gösterdiği çaba nedeniyle madalyaya layık görülmüştür” denildi. Kim Jong-un’un madalyasının Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksander Matsigora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’na teslim edildiği aktarıldı.
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