Putin’den Kim’e zafer madalyası

Kuzey Kore’deki Rus Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kim Jong-un, ülkesinde İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet vatandaşlarının anısını ölümsüzleştirmek için gösterdiği çaba nedeniyle madalyaya layık görülmüştür” denildi. Kim Jong-un’un madalyasının Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksander Matsigora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’na teslim edildiği aktarıldı.