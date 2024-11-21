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Putin’den Kim’e jest... 1 aslan, 2 ayı, 5 papağan

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#Vladimir Putin#Kuzey Kore#Kim Jong
Putin’den Kim’e jest... 1 aslan, 2 ayı, 5 papağan
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

UKRAYNA savaşı yüzünden çıktı çıkacak denilen 3’üncü Dünya Savaşı tedirginliği yaşanırken dün ilginç bir gelişme oldu. Rusya lideri Vladimir Putin müttefik ilan ettiği Kuzey Kore’deki hayvanat bahçesine 75 hayvan gönderme kararı aldı.

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Başkent Pyongyang hayvanat bahçesine yerleştirilmek üzere Putin’in emriyle Kuzey Kore’ye gönderilen hayvanlar arasında bir Afrika aslanı, iki boz ayı, iki Tibet sığırı, 5 kakadu papağanı, 25 tavuskuşuyla 40 mandarin cinsi ördek yer alıyor.

STRATEJİK MÜTTEFİKLER

Pyongyang hayvanat bahçesi 1959 yılından buyana varlığını sürdürüyor. Putin’in hediyesiyle hayvan koleksiyonunun zenginleşeceği belirtiliyor. Putin’in geçen yaz aylarında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un davetiyle uzun aradan sonra gerçekleştirdiği Pyongyang ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri işbirliğini de kapsayan kapsamlı stratejik müttefiklik anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın yapılmasından sonra binlerce Kuzey Kore askerinin Ukrayna cephelerine Rusya’nın yanında savaşmak için gönderildiği öne sürülmüştü. Güney Koreli istihbarat kaynakları, Kuzey Kore’nin Rusya’ya muhimmat ve silah desteği de sağladığını iddia ediyor.   

 

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#Vladimir Putin#Kuzey Kore#Kim Jong

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