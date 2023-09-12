Son dakika... Putin'den Karabağ açıklaması: Ermenistan, Azerbaycan egemenliğini esasen tanımıştır

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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Karabağ ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rus lider ''Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanımıştır' dedi.

Rusya'nın Ermenistan ile bağlarının gergin olduğunu reddeden Putin, 'Ermenistan veya Başbakan Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok' dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan dağlık bölge üzerinde iki kez savaştı ve 2020'de Putin, Ermenistan'ın onlarca yıldır kontrol ettiği topraklardan feragat etmesini sağlayan ateşkese aracılık etti.

Moskova, Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan tek yol olan Laçin koridorunu denetlemek için yaklaşık 2.000 barış gücü askerini görevlendirdi.

İHA'LAR ETKİLİ OLDU

Askeri uzmanlar ve savunma analistleri, Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaların Azerbaycan'ın lehine sonuçlanmasında ve savaş sahasında Ermenistan'a karşı üstünlük kurmasında silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının (İHA) etkin bir şekilde kullanmasının önemli rol oynadığını dile getiriyor.

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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği tarihi zaferdeki katkılarından dolayı Bayraktar İHA ve SİHA’larını üreten Baykar Savunma’ya ‘Karabağ Nişanı’ verilmişti.