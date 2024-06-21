Putin’den kan donduran sözler… Üstü kapalı nükleer tehdit! ‘Ukrayna’da sonuna kadar gideceğiz’

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Kuzey Kore’de Kim Jon-un’la bir dizi anlaşmaya imza atan ve ardından da Vietnam’la iş birliğini güçlendiren Putin, bu gezinin yankıları sürerken ülkesi Rusya’da konuştu.

Kuzey Kore ile kapsamlı bir stratejik ortaklık imzaladıktan birkaç gün sonra konuşan Putin, ABD, İngiltere ve diğer Batılı ortakların Ukrayna konusunda 'sürekli olarak riskleri arttırdıklarını ve durumu tırmandırdıklarını' iddia etti. Kuzey Kore ile stratejik iş birliği anlaşması yapan Putin, Kim Jong-un'a nükleer destek verebileceklerini bile söyledi

“NÜKLEER SİLAH KULLANIMI İÇİN EŞİĞİ DÜŞÜRDÜLER”

Ukrayna’nın ABD ve NATO silahlarını Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmasına yeşil ışık yakılmasının gerilimi tırmandırdığını söyleyen Rus lider Batı’nın bu tavrı karşısında kendilerinin de nükleer silah kullanımına ilişkin doktrinini gözden geçirebileceğinin altını çizdi.

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Üstü kapalı bu nükleer silah tehdidinin ardından Putin Ukrayna'da 'sonuna kadar gitme' sözü verdi.

Batılı ülkeleri Rusya'ya karşı nükleer silah kullanımı için 'eşiği düşürmekle' suçlayan Putin bunun Moskova'yı “atom savaşına hazırlık için nükleer doktrinini güncellemeyi düşünmesi gerektiği sonucuna götürdüğünü” ve Ukrayna'daki yenilginin 'Rusya devletinin sonu' anlamına geleceğini duyurdu.

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Putin'in nükller silah doktrini konusundaki üstü kapalı tehdidi ABD cephesinde de yankı buldu, ABD'li yetkililer Kuzey Kore yakınlaşması ve Putin'in son birkaç gündür yaptığı açıklamaları "aşırı derecede kaygı verici" olarak nitelendirdiler

BATI’YA UYARI YAPTI

Putin röportaj sırasında “Bu, Rus devletinin 1000 yıllık tarihinin sonu anlamına geliyor. Bunun herkes için açık olduğunu düşünüyorum... Sonuna kadar gitmek daha iyi değil mi?" diye diye sorarken “Bir noktada korkacağımızı düşünüyorlar ama aynı zamanda Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratmak istediklerini de söylüyorlar' dedi.

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“Ve sonra şu soru ortaya çıkıyor: Neden korkmalıyız? Sonuna kadar gitmek daha iyi değil mi? Bu temel biçimsel mantıktır...” diyen Putin Batı’nın bu şekilde hareket ederek büyük bir hata yaptığı uyarısında bulundu.

Putin Batı'nın Rusya'ya karşı taktik nükleer silahlar kullanmaya istekli olduğu iddiasıyla ilgili olarak, bunun Kremlin'in kendi nükleer doktrinini yeniden gözden geçirmesine yol açabileceğini söylediği doktrin en son 2020 yılında, Ukrayna'da savaşın patlak vermesinden iki yıl önce güncellenmişti.

Putin ülkesinin elindeki nükleer başlıkları Ukrayna sınırının hemen yanında düzenlenen geçit töreninde sergilemişti

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Mevcut doktrin, Rusya’ya ya da müttefiklerine karşı kitle imha silahları kullanması ya da Moskova'nın bir saldırının gerçekleşmek üzere olduğuna dair güvenilir bilgiler alması halinde Rus kuvvetlerinin nükleer silah kullanmasına izin veriyor.Bununla birlikte doktrin, düşmanın konvansiyonel silahlar kullanarak 'Rus devletinin varlığını tehdit etmesi' halinde Kremlin'in atom silahlarına başvurmasına da izin veriyor - Ukrayna'nın NATO tarafından sağlanan donanımla Rus topraklarındaki hedeflere saldırma isteği göz önüne alındığında bu madde endişe yaratıyor.

UKRAYNA’NIN RUS HEDEFLERİNE YÖNELİK EN AĞIR SALDIRISINDAN HEMEN ÖNCE…

Putin'in gazetecilere verdiği mülakat, Ukrayna'nın savaşta şu ana kadar Rus hedeflerine yönelik en ağır kamikaze insansız hava aracı saldırılarından birini gerçekleştirmesinden saatler önce gerçekleşti.

Krasnodar bölgesindeki iki hedef - Yeysk hava üssü ve Ilsky petrol rafinerisi - ve Volgograd'daki büyük bir petrol deposu insansız araçlar tarafından vuruldu.

Ilsky rafinerisi yılda 6,6 milyon ton ham petrolü (günde 132.000 varil) rafine etme kapasitesiyle güney Rusya'daki başlıca yakıt üreticilerinden biri.

Yerel bölge başkanı Andrei Doroshevsky bu sabah Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada yangının sonunda kontrol altına alındığını söyledi.

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“Bu gece, bölgemizin sivil altyapısı Kiev rejiminin büyük bir saldırısına maruz kaldı” diyen Doroshevsky, bir insansız hava aracının Ilsky petrol rafinerisindeki idari binalara da zarar verdiğini sözlerine ekledi.

RUSYA'NIN KARADENİZ FİLOSUNDA ÇOK SAYIDA GEMİ BATTI

Rus savunma yetkilileri Kiev'in Ukrayna'ya havadan ve denizden toplam 119 kamikaze insansız hava aracı gönderdiğini iddia etti.

Bunlardan altısının insansız bot olduğunu belirten yetkililer, bu botların çatışmalarda son derece etkili olduğunu ve Rusya'nın Karadeniz Filosundaki birçok gemiyi batırdığını söyledi.

Ayrıca bölgesel yetkililer Tambov ve Rostov bölgelerindeki petrol depolarında çıkan yangınların söndürüldüğünü açıkladı.

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Kiev son aylarda, Moskova güçlerinin Ukrayna'da geniş çaplı yıkıma neden olan ve enerji sektörünü felce uğratan aralıksız insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşılık olarak kilit Rus hedeflerini vuruyor.