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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

utin, Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine açık olduğunu belirterek, müzakerelerin Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebileceğini ifade etti.

GÖRÜŞME İÇİN "ANLAMSIZ" DEMİŞTİ

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Rusya'nın kolluk kuvvetlerine bağlı akademi öğrencilerinin Kremlin Sarayı'ndaki mezuniyet törenine katılan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye ilişkin "anlamsız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kendisine hitaben yayımladığı mektuba ilişkin konuşan Putin, bunun müzakereler için koşul oluşturmadığını, çatışma potansiyelinin yaratılması için yapıldığını vurguladı.

Başkan Putin, Zelenskiy ile bu aşamada görüşmenin "bir anlamını görmediğini" söyledi.

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Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde Konstantinovka kentini ele geçirmek üzere olduklarını kaydeden Putin, şöyle devam etti:

"Ukraynalılara daha 2022'de Donbas'tan çekilmeleri gerektiğini söyledik. Oradaki insanlar, sizinle birlikte yaşamak istemiyor. Onlar, referandum düzenleyerek Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na uygun şekilde egemen devletini ilan etti. Donbas, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde yaşayanlar, uluslararası hukukun sunduğu hakkı kullandı ve bağımsızlığını ilan etti. Onlar, bizimle de anlaşma sağlama hakkına sahipti. Onlara destek sağladık. Burada ihlal söz konusu değil. Ancak kimse bunun farkına varmak istemiyor."

"İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GELECEĞİZ"

Törenin ardından askeri mezunlarla ayak üstü konuşan Putin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Rus topraklarındaki unsurlara İHA'larla saldırı düzenlemesine izin verdiğine dikkati çekti.

Putin, "Onlar, bunun sonucundan farkında değil. Onlar şimdilik kendi topraklarını saldırılar için kullandırma noktasına henüz gelmedi, çünkü buna karşılık verileceğini anlıyor ve bundan uzak durmaya çalışıyor. Ancak onlar, askeri üretim tesislerini kendi topraklarında konuşlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirten Putin, "Sivil altyapımıza yönelik İHA saldırıları, toplumu sarsmak ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin özgüvenini bozmak için yapılıyor. Tüm Batı, bu konuda Ukrayna için çalışıyor. Ancak biz istediğimiz noktaya geleceğiz." dedi.

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Vladimir Putin, Rusya'nın her zaman Batı tarafından kışkırtıldığını, bunun bugün de devam ettiğini vurguladı.

NATO'da Rusya ile karşı karşıya gelmek istemeyen ve ilişki kurmak isteyen ülkelerin sayısının arttığını ifade eden Putin, Almanya'da Rusya'ya karşı saldırganlıktan, durumu gerginleştirmekten ve silahlı çatışmadan yana olan güçlerin reytinginin hızla düştüğünü söyledi.