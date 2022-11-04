Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Putin'den Herson bölgesi için önemli uyarı! Siviller tahliye edilmeli

Güncelleme Tarihi:

#Vladimir Putin#Rusya#Herson
Putinden Herson bölgesi için önemli uyarı Siviller tahliye edilmeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 18:55

Ulusal Birlik Günü nedeniyle Kuzma Minin ve Dmitry Pozharsky parkına çiçek koyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada yaptığı konuşmada "Herson bölgesindeki siviller tahliye edilmeli" dedi.

Haberin Devamı

Rusya'da Ulusal Birlik Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki Kuzma Minin ve Dmitry Pozharsky parkına çiçek bıraktı. Törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, gençlerle sohbet etti. Sohbet sırasında Ukrayna'daki durum ile ilgili konuşan Putin, Herson bölgesine, Ukrayna tarafından sürdürülen taarruzları işaret ederek buradaki sivillerin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Sivillerin bu saldırılar sırasında zarar görmemesi gerektiğini belirten Putin, "Elbette siviller en tehlikeli eylemler sırasında Herson'dan çıkarılmalıdır. Çünkü siviller herhangi bir saldırı, karşı saldırı ve bombardımanlardan zarar görmemelidir. Sizin gibi insanlar, buradaki insanları güvenli bölgeye götürmek için ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Putinden Herson bölgesi için önemli uyarı Siviller tahliye edilmeli

"UKRAYNA'YA OPERASYONLARI TARİHTEN DERS ÇIKARARAK BAŞLATTIK"

Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki programının ardından Rusya Tarih Topluluğu ve Rusya Askeri Tarih Topluluğu'nun hizmete açıldığı programa katıldı. Buradaki konuşmalarında da Ukrayna'ya yönelik açıklamalarda bulunan Putin, yine batılı ülkelerin Rusya'yı bölme amacı taşıdığını savunarak, "Kendi çıkarları için tarihte Rusya'yı zayıflattılar ve parçaladılar. Bugün de Ukrayna'ya sürekli asker ve silah gönderiyorlar. Onlar, hiçbir amacı olmayan jeopolitik bir amacı sürdürüyor. Kendi vatandaşlarına karşı acımasızlar. Ayrıca Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar. Rusya, özel askeri harekatı 1941 yılındaki hataları tekrarlamamak için başlattı. O zaman Nazi Almanya'sının Sovyetler Birliği'ne saldırmasının kaçınılmaz olduğuna dair istihbarata rağmen ülke yönetimi savunma için gerekli hiçbir önlem almamıştı" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Bidenın açıklaması ortalığı karıştırdı ABD ve İran arasında ipler birden gerildi...Biden'ın açıklaması ortalığı karıştırdı! ABD ve İran arasında ipler birden gerildi...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek | CANLI TAKİPKontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek? | CANLI TAKİP Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vladimir Putin#Rusya#Herson

BAKMADAN GEÇME!

Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos
10 tabaktan 4ü çöpe | Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz

10 tabaktan 4'ü çöpe | 'Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz'

#Serpme Kahvaltı
Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles

BAKMADAN GEÇME!

Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos
10 tabaktan 4ü çöpe | Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz

10 tabaktan 4'ü çöpe | 'Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz'

#Serpme Kahvaltı
Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles