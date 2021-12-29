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Putin'den gözdağı gibi adım! Sovyet döneminden sonra bir ilk

#Rusya#Dünya#Putin
Putinden gözdağı gibi adım Sovyet döneminden sonra bir ilk

Rusya, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana en büyük roketini fırlattı. Söz konusu roketin yörüngeye askeri uyduları taşıması bekleniyor.

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Yeryüzündeki rekabeti uzaya da taşıyan süper güçler bir süredir bu alanda ciddi adımlar atıyor.

ABD ve Çin'in de ciddi yatırımlar yaptığı uzaydaki rekabette Rusya çok önemli bir adım attı. Rusya, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana en büyük roketini fırlattı.

Tarihi görev kuzey Rusya'daki Plesetsk Uzay Üssü'nde gerçekleşti. 61 ton ağırlığındaki 210 ft Angara A-5 başarı ile fırlatıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu roketin yörüngeye askeri uyduları taşıması bekleniyor.

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Haberde füzenin fırlatılmasının zamanlanmasına da dikkat çekildi. Zira fırlatma, Rus yetkililerin NATO'yu 1941'de Rusya'yı işgal eden Alman ordusu Wehrmacht'a benzetmesi ve Ukrayna'daki olası bir çatışmayı 1962'deki Küba füze kriziyle karşılaştırdığı dönemde gerçekleşti.

Aynı haberde 'Putin, yeni füzenin Rusya'nın uzay endüstrisini canlandıracağını ve diğer eski Sovyet ülkelerine olan bağımlılığı azaltacağını umuyor' yorumu yer aldı.

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Adını Baykal Gölü'nden akan bir Sibirya nehrinden alan Angara roketleri, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra inşa edilen ilk büyük roket ailesi olarak dikkat çekiyor.

Angara roketleri 1960'lara kullanıma giren ancak ve son yıllarda bir dizi arıza ile gündemden düşmeyen Proton roketlerinin yerini almak üzere tasarlandı.

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ÇİN HİPERSONİK FÜZE İLE ÖNDE

Geçtiğimiz aylarda Çin hipersonik füzesini test ederek rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başarmıştı.

İngiliz Financial Times gazetesinin deşifre ettiği hipersonik füze Çin hükümeti tarafından yalanlansa da bu açıklama inandırıcı bulunmamıştı.

Pek çok kaynağa göre, Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı. Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya’ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı.

Bu haberlerin üzerine ABD Uzay Kuvvetleri'nde görev alan General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda uyarılarda bulunmuş ve Çin'in uzayda ilk vuruş kabiliyetine sahip olup olunmadığı sorusuna 'bir potansiyel var' cevabını vermişti.

2020'DE TRUMP KURMUŞTU

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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı resmen kurulmuştu.

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#Rusya#Dünya#Putin

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