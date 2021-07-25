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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 14:52 |  Son Güncelleme:

Putin'den gözdağı gibi açıklama!

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Putin'den gözdağı gibi açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz." dedi.

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  • Son dakika... Putinden gözdağı gibi açıklama
  • Son dakika... Putinden gözdağı gibi açıklama
  • Son dakika... Putinden gözdağı gibi açıklama
  • Son dakika... Putinden gözdağı gibi açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Donanması Günü dolayısıyla St.Petersburg kentinde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı.

Günün önemine işaret eden Putin, Rusya'nın askeri deniz alanında gelişerek, en kısa sürede önde gelen deniz devletleri arasında yer aldığını belirtti.

Putin açıkladı: Rusyanın yeni silahları Suriyede test ediliyor
Putin açıkladı: Rusya'nın yeni silahları Suriye'de test ediliyor

Putin, "Rusya, etkili uzun ve kısa mesafeli deniz havacılığı, güvenilir kıyı savunma sistemleri ile sürekli ve başarılı şekilde geliştirdiğimiz dünyada hala benzerleri olmayan, hipersonik yüksek hassasiyetli silah sistemlerine sahip oldu." dedi.

Putinden gözdağı gibi açıklama

Rus donanmasının, okyanusların neredeyse tüm bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü belirten Putin, şu ifadeleri kullandı;

"Rus deniz filosu, ülkenin mili çıkarlarını korumak için tüm imkanlara sahip. Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz." 

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